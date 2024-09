MotoGP Misano diretta live Gran Premio di San Marino: pioviggina, Bagnaia dalla pole, forfait di Luca Marini

Cronaca in diretta

Riprovaci Pecco. La MotoGP torna in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino e Rimini dopo la Sprint di ieri che ha visto il dominio di Jorge Martin davanti a un Bagnaia che si ritrova alla vigilia del tredicesimo appuntamento del mondiale 2024 in ritardo di 26 punti in classifica piloti:

1 J. Martin Ducati 311 2 F. Bagnaia Ducati 285 3 M. Marquez Ducati 234 4 E. Bastianini Ducati 234 5 P. Acosta GasGas 152

Ieri con una grande partenza e poi un ritmo insostenibile Jorge Martin ha vinto dominando la Sprint del Gran Premio di San Marino e Rimini. Un duro colpo per Francesco Bagnaia che partiva dalla pole, si è visto bruciare allo start da Martinator e poi nonostante gli sia rimasto incollato per tutta la gara ha mollato nel finale. Pecco becca altri tre punti dallo spagnolo ed ora è a -26 in classifica. Sul podio ci sale l’altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli che resiste nel finale al ritorno di Enea Bastianini.

Oggi si riparte con una prima fila tutta italiana. Francesco Bagnaia in pole position. In prima fila con lui altri due italiani, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, tutti su Ducati e tutti della VR46 Academy di Valentino Rossi. Alle loro spalle proprio Jorge Martin che aprirà la seconda fila con 5° Acosta e 6° Binder. Terza fila per Alex Marquez, Bastianini e Marc Marquez, che ha pregiudicato le sue qualifiche con una caduta nel finale.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si corre sul circuito di Misano. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:30.304

Ducati 2. Franco Morbidelli 1:30.589

Ducati 3. Marco Bezzecchi 1:30.609

Ducati 2ª fila 4. Jorge Martin 1:30.645

Ducati 5. Pedro Acosta 1:30.656

KTM 6. Brad Binder 1:30.748

KTM 3ª fila 7. Alex Marquez 1:30.878

Ducati 8. Enea Bastianini 1:30.900

Ducati 9. Marc Marquez 1:30.929

Ducati 4ª fila 10. Fabio Quartararo 1:31.054

Yamaha 11. Maverick Viñales 1:31.155

Aprilia 12. Jack Miller 1:31.202

KTM 5ª fila 13. Aleix Espargaró 1:31.101

Aprilia 14. Fabio Di Giannantonio 1:31.260

Ducati 15. Pol Espargaró 1:31.471

KTM 6ª fila 16. Johann Zarco 1:31.485

Honda 17. Augusto Fernandez 1:31.538

KTM 18. Miguel Oliveira 1:31.543

Aprilia 7ª fila 19. Raul Fernandez 1:31.591

Aprilia 20. Alex Rins 1:31.721

Yamaha 21. Luca Marini 1:31.923

Honda 8ª fila 22. Takaaki Nakagami 1:32.071

Honda 23. Stefan Bradl 1:32.972

Honda