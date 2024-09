MotoGP Emilia Romagna: Sprint a Bagnaia, vittoria di forza su Martin e Bastianini. Pecco a -4 punti da Jorge

Il racconto della gara

Si torna a Misano, si torna nel circuito dedicato a Marco Simoncelli per un nuovo weekend del Motomondiale: si parte come sempre il sabato con la Sprint Race, semaforo verde alle 15.00.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

GIRO 8. Che rischio per Bagnaia, che perde l'anteriore ma rimane comunque in scia di Martin.

GIRO 10. Bagnaia ora prova anche a scappare, Martin non sembra averne per stare in scia con l'italiano della Ducati.

Terzo Bastianini, quarto Marquez mai in lotta per questa gara: appuntamento a domani per le sfide di Moto 3, Moto 2 e questa classe regina, la MotoGP!

La MotoGP torna in pista e lo fa con la Gara Sprint del GP dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024. C’è Pecco Bagnaia in pole con Jorge Martin ed Enea Bastianini a completare la prima fila. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (312 pt.) Pecco Bagnaia (305 pt.) Marc Marquez (259 pt.) Enea Bastianini (250 pt.) Brad Binder (161 pt.)

Un grandissimo ultimo giro di Francesco Bagnaia ha portato la pole record al campione del mondo nella gara di casa a Misano, in 1:30.031 nel GP Emilia-Romagna. Battuto, stracciato, Jorge Martin. Grande prima fila per Enea Bastianini che all’ultimo tentativo è balzato dal 10° al 3° posto. Seconda fila con Binder, Acosta e Bezzecchi. Marc Marquez, caduto ben due volte oggi, in fp2 e a inizio Q2, partirà solo 7° in griglia. Alle 15 partenza della Sprint.

La Gara Sprint del Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 21 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. F. Bagnaia 1:30.031

Ducati 2. J. Martin 1:30.245

Ducati 3. E. Bastianini 1:30.564

Ducati 2ª fila 4. B. Binder 1:30.636

KTM 5. P. Acosta 1:30.731

KTM 6. M. Bezzecchi 1:30.837

Ducati 3ª fila 7. M. Marquez 1:30.880

Ducati 8. M. Viñales 1:30.909

Aprilia 9. F. Quartararo 1:30.921

Yamaha 4ª fila 10. F. Morbidelli 1:30.932

Ducati 11. A. Espargaró 1:31.037

Aprilia 12. M. Oliveira 1:31.114

Aprilia 5ª fila 13. F. Di Giannantonio 1:31.285

Ducati 14. R. Fernandez 1:31.402

Aprilia 15. L. Marini 1:31.428

Honda 6ª fila 16. J. Mir 1:31.450

Honda 17. J. Zarco 1:31.501

Honda 18. A. Fernandez 1:31.554

KTM 7ª fila 19. J. Miller 1:31.695

KTM 20. T. Nakagami 1:32.061

Honda 21. A. Marquez 1:32.332

Ducati