MotoGP Mugello, pagelle e classifica piloti dopo la Sprint: Marc Marquez gioca con Alex e Bagnaia, Pecco non ne ha

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gp d'Italia al Mugello vinta da Marc Marquez su Alex e Bagnaia

Implacabile Marc Marquez che nonostante una partenza complicata litigando con il launch control ha messo giù una rimontaona che in poche curve dalla 7^ posizione lo ha riportato a mettere le ruote davanti ad Alex e Bagnaia per vincere anche la Sprint Race del Gran Premio d’Italia MotoGP al Mugello. Niente da fare per Pecco. Solita rimonta di Bezzecchi, deludono un po’ i VR46 Diggia e Morbidelli.

Le pagelle della Sprint del GP Italia

Marc Marquez 10 : se sia stata una dimenticanza, una casualità o un problema tecnico poco importa. L’aver inserito il launch control un attimo prima del via come uno qualunque al semaforo aggiusta lo specchietto retrovisore ci ha regalato un po’ di suspense per una gara che altrimenti sarebbe stata la solita solfa, come rischia di esserlo il Gp di domani. La facilità con cui risucchia gli avversari è deprimente… per gli altri.

: se sia stata una dimenticanza, una casualità o un problema tecnico poco importa. L’aver inserito il launch control un attimo prima del via come uno qualunque al semaforo aggiusta lo specchietto retrovisore ci ha regalato un po’ di suspense per una gara che altrimenti sarebbe stata la solita solfa, come rischia di esserlo il Gp di domani. La facilità con cui risucchia gli avversari è deprimente… per gli altri. Alex Marquez 8 : continua a fare punti, tanti, tantissimi, e a restare a tiro di schioppo del fratellone che macina vittorie come un cannibale.

: continua a fare punti, tanti, tantissimi, e a restare a tiro di schioppo del fratellone che macina vittorie come un cannibale. Francesco Bagnaia 6 : su questa pista ci sperava, ci spera ancora. Ha fatto fuoco e fiamme in partenza, ha illuso tutto il Mugello, la sua pista. Ma poi si è sciolto come neve al sole, con gli stessi problemi di sempre. Faticando anche a difendere il podio.

: su questa pista ci sperava, ci spera ancora. Ha fatto fuoco e fiamme in partenza, ha illuso tutto il Mugello, la sua pista. Ma poi si è sciolto come neve al sole, con gli stessi problemi di sempre. Faticando anche a difendere il podio. Morbidelli 5 : Ogni volta che deve dare qualcosa di più fa un po’ meno del dovuto. Dietro di lui solo Aldeguer come Ducati.

: Ogni volta che deve dare qualcosa di più fa un po’ meno del dovuto. Dietro di lui solo Aldeguer come Ducati. Bezzecchi 7 : fa come Marquez, dà vantaggio agli avversari e poi li rimonta. Gli hanno pure spezzato un’aletta in partenza. Peccato perchè davvero avrebbe il ritmo per andare a podio ma la qualifica lo penalizza un bel po’.

: fa come Marquez, dà vantaggio agli avversari e poi li rimonta. Gli hanno pure spezzato un’aletta in partenza. Peccato perchè davvero avrebbe il ritmo per andare a podio ma la qualifica lo penalizza un bel po’. Binder e Zarco 4 : sfortunati, il francese si vede piombare il sudafricano dal nulla, tutta colpa del colpo di Fabio Di Giannantonio (voto 5 con la GP25 finisce dietro Vinales sverniciato dal Bez ) che perde per un attimo la sua Ducati e finisce per innescare la carambola.

: sfortunati, il francese si vede piombare il sudafricano dal nulla, tutta colpa del colpo di con la GP25 finisce dietro Vinales sverniciato dal Bez che perde per un attimo la sua Ducati e finisce per innescare la carambola. Vinales 7,5 : in un sabato da dimenticare per la Ktm con Binder e Acosta fuori, tiene alta la bandiera austriaca con un garone da vecchio leone.

: in un sabato da dimenticare per la Ktm con Binder e Acosta fuori, tiene alta la bandiera austriaca con un garone da vecchio leone. Quartararo 5: un po’ la moto che cala, un po’ la spalla infortunata ieri, forse si spiega così il crollo in corso d’opera del Diablo che da essere a ridosso del podio ha finito fuori dai punti.

Rivivi la Sprint del Mugello

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Mugello

1 Marc Marquez Ducati 245 2 Alex Marquez Ducati 210 3 Francesco Bagnaia Ducati 147 4 Franco Morbidelli Ducati 118 5 Di Giannantonio Ducati 104 6 Johann Zarco Honda 97 7 Marco Bezzecchi Aprilia 83

Prossima tappa: domani il bis poi gran appuntamento ad Assen

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio d’Italia che chiuderà il fine settimana toscano al Mugello, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre il back to back nei Paesi Bassi con il Gran Premio dell’Olanda sullo storica pista di Assen, l’università della moto, dal 27 al 29 giugno.