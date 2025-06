Serie B, quante panchine libere: i dubbi di Stroppa, Maran e Nesta

Solamente otto squadre di Serie B a oggi hanno un allenatore: manca solo l'ufficialità per Inzaghi al Palermo, il Venezia punta Stroppa e Pecchia

Il domino delle panchine non sta accadendo solamente in Serie A. Anche la B sta vivendo un grande momento di trasformazione tra gli allenatori. In attesa di conoscere chi rimarrà nella serie cadetta tra Sampdoria e Salernitana, protagoniste del nuovo playout dopo la penalità e la retrocessione del Brescia, sono appena otto le squadre che a oggi hanno un allenatore.

Serie B, gli allenatore confermati

Dopo la grande cavalcata nel girone C di Serie C, Raffaele Biancolino è stato confermato sulla panchina dell’Avellino. Stesso trattamento per l’altro allenatore neopromosso: Matteo Andreoletti sulla panchina del Padova anche nella prossima stagione. La sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese non ha rovinato il grande percorso fatto dallo Spezia nella scorsa stagione e alla guida della squadra rimarrà Luca D’Angelo.

Confermati anche Calabro e Possanzini, entrambi protagonisti di due ottime salvezza rispettivamente con Carrarese e Mantova. Rimane sulla panchina della Reggiana Davide Dionigi, mentre Fabrizio Castori guiderà ancora il Sudtirol nella prossima stagione. L’unica squadra di Serie B ad avere già un allenatore senza averlo confermato dalla passata stagione è il Monza che, dopo l’addio di Nesta, ha deciso di puntare su Paolo Bianco, reduce dalla salvezza con il Frosinone.

Il Bari tenta Nesta, Pippo Inzaghi vicinissimo al Palermo

Tutte le altre squadre sono ancora alla ricerca di un allenatore, chi con accordi molto vicini, altri con qualche difficoltà. Come il Bari, che sta provando a convincere Alessandro Nesta, ma la chiusura non sembra possa arrivare a breve. Sullo sfondo ci sono Caserta, in uscita dal Catanzaro, Donati e Maran. Per sostituire Caserta, il Catanzaro prosegue il pressing su Maran, mantenendo viva l’idea Aquilani. Un’altra big del campionato, il Palermo, è invece a un passo dall’arrivo di Filippo Inzaghi, protagonista della cavalcata che ha riportato il Pisa in A. Di Francesco saluterà il Venezia che punta Stroppa per ripartire: l’allenatore ha conquistato la promozione con la Cremonese vincendo i playoff. Si gioca il posto con un altro specialista di promozioni, Fabio Pecchia.

L’altra retrocessa dalla Serie A, l’Empoli, è vicinissima a chiudere l’accordo per Guido Pagliuca, protagonista di una stagione straordinaria con la Juve Stabia chiusa solo in semifinale playoff. Campani che al momento di nomi non ne hanno: si parla di Ignazio Abate o Attilio Tesser, ma ancora nulla di concreto. Dopo la brutta esperienza con la Sampdoria, Sottil molto probabilmente ripartirà dal Modena. Manca solo l’ufficialità per la riconferma di Mignani sulla panchina del Cesena, stessa fiducia anche per la permanenza di Baldini al Pescara.

La situazione del Frosinone

Quadro più complicato per il Frosinone: per il momento il nome in pole è quello di Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese nella scorsa stagione che ha gestito alla grande una situazione societaria disastrosa. Insieme a lui nella lista c’è anche Leandro Greco, che ha già allenato la prima squadra nella scorsa stagione da ottobre fino all’esonero di febbraio. Sullo sfondo Ignazio Abate. Chiude il quadro la situazione della Virtus Entella che vorrebbe affidare la sua panchina ad Andrea Chiappella, reduce da una stagione straordinaria con la Giana Erminio, conclusa ai quarti dei playoff. Mancano ancora dei dettagli per chiudere il contratto: sullo sfondo si profilano i nomi di Viali e Brambilla.