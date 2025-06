Calciomercato Serie B: Avellino su Demme e Bastoni, Di Francesco saluta Venezia, Allegri chiama Nicolussi Caviglia

Sogna in grande il club irpino, neopromosso tra i cadetti, mentre il Milan potrebbe attingere anche in laguna, Pompetti pezzo pregiato del Catanzaro

Tra suggestioni, idee ed obiettivi, il mercato prende forma anche in Serie B. In attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva, iniziano a muoversi le società che possono già contare su un quadro tecnico e dirigenziale ben definito. Dalle certezze dell’Avellino del tandem Biancolino-Aiello, che ha messo nel mirino profili importanti come Diego Demme e Simone Bastoni, alle incognite che accompagnano le squadre appena retrocesse dalla Serie A. Il Venezia, in tal senso, saluterà Eusebio Di Francesco e potrebbe presto dire addio ad Hans Nicolussi Caviglia. Riflettori puntati anche su Pompetti, ragazzo scuola Inter che si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti della cadetteria.

Avellino scatenato in Serie B, Demme e Bastoni sul taccuino del ds Aiello

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B lo scorso 19 aprile, vincendo il duello con l’Audace Cerignola con una giornata d’anticipo, l’Avellino è da tempo al lavoro in vista della Serie B che verrà. Oltre a sfoltire una lista over che comprende ben più dei 18 elementi consentiti, il ds Aiello sta puntando con forza ad under di prima fascia come il portiere Jacopo Sassi e l’attaccante Dominic Vavassori, entrambi di proprietà dell’Atalanta.

Per il ruolo di alternativa a Iannarilli, prossimo al rinnovo, sono stati sondati anche Daffara della Juventus e il talentuoso Vismara, cresciuto sempre nel settore giovanile della Dea e protagonista in C con l’U23 bergamasca. Con Tony D’Amico, peraltro, si è iniziato a parlare anche di Manu Gyabuaa, mediano che ha accumulato una buona esperienza tra i professionisti negli ultimi due anni e potrebbe fare al caso di Biancolino.

La strategia biancoverde, però, è chiara: puntellare un organico che tratterrà 15-16 calciatori della stagione appena trascorsa, aggiungendo almeno due grandi colpi per la categoria e giovani che possano far fare il salto di qualità. Il nome forte, per quanto concerne i Lupi, è quello di Simone Bastoni, duttile centrocampista di proprietà del Cesena, reduce da una stagione agrodolce con lo Spezia.

Il giocatore classe ‘96, che può vantare un totale di 88 presenze in Serie A e 51 gettoni in B, ha messo a segno quattro gol nelle 36 partite dell’ultima regular season in cadetteria, prima di perdere posizioni nelle gerarchie di D’Angelo e cadere in finale playoff contro la Cremonese. Ingaggio alto, non manca la concorrenza, ma operazione che potrebbe subire un’accelerata entro la seconda metà del mese di giugno.

E Demme? Una suggestione, di sicuro più di un’idea. Il regista tedesco, campione d’Italia con il Napoli di Spalletti nel 2023, ha scelto di tornare in patria dopo non essere riuscito ad imporsi in Serie A. Per lui, nell’ultima annata, 22 apparizioni in campionato e due in coppa nazionale con l’Hertha Berlino, per un totale di circa 1.700 minuti giocati. Classe ‘91, percepisce uno stipendio poco inferiore al milione e mezzo di euro, la metà di quanto percepiva all’ombra del Vesuvio. È chiaro, però, che qualora decidesse di tornare in Italia sarebbe costretto ad abbassare ulteriormente le sue pretese, per giocare tra i cadetti e sposare un progetto ambizioso. Trattativa in fase embrionale.

Venezia saluta Di Francesco, possibile “switch” con Stroppa. Nicolussi Caviglia piace in Serie A

Il Venezia volge lo sguardo al futuro. Questione di ore per l’addio di Eusebio Di Francesco, con cui non è stato trovato l’accordo per il prolungamento fino al 2027. Dietro questa decisione, ci sarebbe proprio la neopromossa Cremonese, con Giovanni Stroppa che potrebbe fare il percorso inverso, direzione laguna. Uno “switch” inaspettato, ma non troppo. Di fatto, l’ex Monza sceglierebbe di scendere di categoria per provare a centrare un’altra promozione, al pari di Filippo Inzaghi con il Palermo.

Ai saluti ci sarebbe anche Hans Nicolussi Caviglia, metronomo del Venezia in Serie A e talento cresciuto nelle giovanili della Juventus. Finito nel mirino della critica per l’ingenuo fallo su Conceiçao all’ultima giornata di campionato, è ora sul taccuino di diversi club italiani ed europei. Dal Bologna di Italiano al nuovo Milan di Allegri, che lo ha lanciato e valorizzato in prima squadra in bianconero, fino alle ipotesi straniere che portano i nomi di PSV Eindhoven e Villarreal. Il classe 2000, pagato 5 milioni dal club arancioneroverde, preferirebbe rimanere in Italia. La base d’asta è di 10 milioni di euro.

Pompetti uomo mercato: il Catanzaro può scatenare un’asta, occhio a Monza ed Empoli

Tra i profili più appetiti sul mercato di B, c’è senza dubbio Marco Pompetti. Il centrocampista scuola Inter ha vissuto una delle sue migliori stagioni con la maglia del Catanzaro, raggiungendo una semifinale playoff e disegnando calcio con i colori giallorossi. Tecnica, sagacia tattica e numeri da mezzala con il vizio del gol: caratteristiche lo rendono un calciatore di sicuro affidamento in vista dell’immediato futuro e ormai pronto per il grande salto. Non sarà facile strapparlo al Catanzaro del presidente Noto, ma attenzione alle maxi offerte che possono arrivare da Monza ed Empoli, che potranno usufruire di un lauto “paracadute”.

Brianzoli molto attivi, in entrata e in uscita: Galliani, dopo essersi assicurato un allenatore in rampa di lancio come Paolo Bianco, ha rinnovato il contratto di Keita Baldé e messo le mani su Pedro Obiang del Sassuolo. Al passo d’addio il greco Kyriakopoulos, che fa ritorno in patria al Panathinaikos. Il Frosinone, salvo grazie alle problematiche societarie che hanno condannato il Brescia di Cellino, saluta İsak Vural e Mateus Lusuardi, ceduti al Pisa in Serie A. Operazione da circa cinque milione di euro, un tesoretto importante da reinvestire sul mercato in entrata.