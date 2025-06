Serie B, come cambia il valore delle rose da inizio stagione: bene la Juve Stabia male la Sampdoria

La Serie B 2024-2025 ha emesso quasi tutti i suoi verdetti. Manca la drammatica coda del playout, verosimilmente, tra Sampdoria e Salernitana per decidere chi farà compagnia a Cosenza, Cittadella e, sempre verosimilmente, al Brescia.

In Serie A sono salite Sassuolo, Pisa e Cremonese. Ma il dato sportivo non è l’unico da analizzare in un contesto complesso come il campionato cadetto. È, di contro, assolutamente utile e necessario ampliare lo spazio del resoconto.

Il valore delle rose della Serie B 2024-2025

Per questo motivo abbiamo puntato lo sguardo in direzione dei bilanci e in particolare su una delle voci principali che lo compongono, il valore delle rosa.

Per questo motivo, avvalendoci dei dati quantitativi di Transfermarkt e delle analisi qualitative di Social Media Soccer abbiamo raffrontato il valore delle rose della Serie B di inizio campionato e di fine stagione evidenziando gli scostamenti. Ecco cosa ne è emerso.

Partiamo dal dato generale. Oggi, giugno 2025, è di circa 596,88 milioni di euro, il 1° settembre 2024 era di 514,77 milioni di euro con una variazione in termini percentuali del +15,8% e in termini assoluti del 81,31 milioni di euro.

Ma la parte interessante dell’analisi è quella che entra nel dettaglio dei singoli club. E qui davvero emergono elementi interessanti.

L’exploit di Juve Stabia e Spezia

Fonte: IPA

Partiamo dagli aumenti percentuali. La parte del leone la fa la bella Juve Stabia di Pagliuca che passa da un valore di rosa di 8,13 milioni di euro a settembre 2024 ad un valore di 28,10 milioni di euro a giugno 2025. Un aumento del 245,8%. Un trionfo.

Cosi come è trionfale il dato dello Spezia che passa da 24,65 a 64,75 milioni di euro con una variazione positiva del 162,7%.

Meno esplosivi, ma comunque molto positivi, i dati di due delle tre neopromosse. Il Pisa passa da 39,45 milioni a 65,15 milioni di euro con un aumento del 65,1% mentre il Sassuolo sale da 85,85 milioni a 96,15 milioni di euro. L’aumento percentuale è del 12%.

Completano la top five degli aumenti percentuali maggiori il dato del Mantova passato da 9,35 milioni a 15,05 milioni di euro con un incremento del 61% e quello della Reggiana passato da 11,93 milioni a 17,50 milioni di euro del valore della rosa. Con percentuali in aumento del 46,8%.

Dati molto positivi anche per Sudtirol +33,9%, Carrarese +28,6%, Bari +18,5%, Modena +10,3%, Catanzaro +9,1% e Cesena +4,6%.

Male le retrocesse in Serie C

Passiamo ora alla performance negative. Ma con una doverosa premessa. Nella speciale classifica di chi ha visto depauperare il valore della propria rosa troviamo anche la neopromossa Cremonese passata da un valore di rosa di 40,91 milioni a 33,35 milioni di euro, variazione negativa del 18,5%.

Ma va detto che una rosa può subire variazioni in negativo non solo a causa delle prestazioni sportive ma anche a causa della dinamicità del mercato, dal calciomercato (si vende un calciatore dal valore alto), le scadenza contrattuali, giocatori con contratti in scadenza possono vedere il loro valore diminuire e nel caso di aumenti della crescita del valore dei giovani talenti dato su cui Juve Stabia e Spezia sono state avanguardia.

Entrando nel dettaglio delle variazioni negative troviamo il dato della Sampdoria che scende da 35,79 milioni a 23,55 milioni di euro con una perdita di valore del 34,2%.

Male anche il Cosenza che scende da 12,85 milioni a 8,78 milioni di euro con uno scostamento negativo del 31,7%. Molto negativo anche il dato dell’altra retrocessa sul campo, il Cittadella che passa da 11,38 a 7,90 milioni di euro di valore. Diminuzione del 30,5%.

Detto della Cremonese registriamo i dati negativi anche di Salernitana -3,7%, Frosinone -7,7%, Palermo -15% e Brescia che scende del 17,3% ma come noto vede una situazione sub-judice.

La classifica del valore assoluto delle rose

Concludiamo con la classifica dei dati assoluti. La rosa di maggior pregio, a settembre 2024 come a giugno 2025 è quella del Sassuolo, seguono quelle di Pisa, Spezia, Palermo e Cremonese. I valori più bassi sono quelli di Cittadella e Cosenza.

In sintesi, possiamo concludere che mentre il valore totale della Serie B è rimasto relativamente stabile, si sono registrate variazioni individuali significative per alcune squadre dove la palma delle migliori spetta a Juve Stabia e Spezia mentre quella della peggiore si attesta, suo malgrado, sulla Sampdoria.