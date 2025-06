Serie B, il borsino del Calciomercato: chi prende Adorante, Coda, Mancuso e Shpendi

Calciomercato allenatori, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% ADORANTE Venezia Palermo Genoa CODA Lecce Avellino Juve Stabia MANCUSO Pescara Carrarese Bari SHPENDI Fiorentina Empoli Juventus

Adorante, tra conferma e plusvalenza

Partiamo dalla sorpresa per eccellenza, Andrea Adorante, classe 2000 una stagione da top alla Juve Stabia condita da 17 reti, di cui uno solo su rigore e ben 6 di testa. Valore di mercato attuale 4 milioni di euro entrato prepotentemente nel mirino del Venezia ma seguito con interesse anche da Palermo e Genoa. La possibilità di scatenare un’asta è concreta. Molto concreta. Difficile trattenerlo a Castellammare di Stabia.

Coda, prosegue la caccia al record?

Dal più giovane passiamo al più vecchio, Massimo Coda, 135 reti in carriera (più 4 tra playoff e playout), recordman con Schwoch della cadetteria. Classe 1988, valore di mercato 500.000 euro in forza alla Sampdoria ma già con la valigia in mano. A lui ha pensato il Lecce come bomber di scorta per la salvezza ma non è detto che la suggestione di centrare il record assoluto dei marcatori della Serie B non lo spinga verso l’Avellino o la Juve Stabia

Mancuso e Shpendi, rendimento assicurato

Un capitolo a parte meritano Leonardo Mancuso e Cristian Shpendi rispettivamente classe 1992 e classe 2003, valori di mercato 450.000 euro l’attaccante del Mantova, ben 5,5 milioni di euro per il bomber del Cesena. I due club li tratterebbero volentieri ma le sirene di mercato sono potente e monetizzare per poi reinvestire è quasi un obbligo.

Su Mancuso spinge forte il Pescara con Carrarese e Bari sullo sfondo. Su Shpendi c’è la Fiorentina che potrebbe farne il sostituto di Kean ma attenzione a Empoli, dove raggiungerebbe il fratello Stiven e addirittura la Juventus in ottica rosa e Next Gen.