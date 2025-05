La top 11 delle Serie B: quali sono i colpi migliori per il calciomercato

In attesa dei verdetti finali è già possibile stilare la formazione ideale, la Top 11, della Serie B 2024-2025 con uno sguardo al calciomercato ai valori e alle destinazioni

Come ogni anno, la regular season della Serie B è volta al termine – non senza colpi di scena – e lascerà spazio al minitorneo di fine anno che decreterà l’ultima promossa in Serie A nonché allo spareggio per la riconferma in Serie B.

In attesa degli ultimi, pesanti, verdetti, trentotto partite sono senz’altro sufficienti per stilare una top XI dei giocatori che si sono maggiormente messi in luce nel campionato cadetto, anche in ottica calciomercato.

Anche se scegliere un undici ideale è stata un’impresa ardua, si è optato per schierare un 4-2-3-1, non senza qualche adattamento richiesto dalla formazione. Tutti i dati citati sono tratti da fbref.

Portieri e difesa

Bleve (P – Carrarese): nonostante abbia saltato 12 partite per infortunio, il campione di partite giocate (24) è sufficiente per decretare Bleve come miglior portiere della Serie B 2024-25. Su 24 partite giocate, l’estremo difensore dei toscani ha tenuto la rete inviolata per ben 12 volte, subendo appena 25 gol. Si tratta del portiere che vanta la più alta percentuale di parate del campionato (81,3%), nonché la miglior differenza tra gol attesi e gol effettivamente subiti (+8,1 psxG-GA). Valore di mercato: 500.000 euro Possibile destinazione: Empoli

Fortini (TD – Juve Stabia): il diciannovenne in prestito dalla Fiorentina è stato prevalentemente utilizzato come quarto a sinistra nel 3-4-2-1 di mister Pagliuca. In carriera, però, è stato utilizzato anche sulla fascia opposta. Fortini si è distinto sia per le sue spiccati doti offensive, mettendo a referto 2 gol e 4 assist, ma anche per l’apporto in fase di non possesso. Valore di mercato: 3,5 milioni di euro Possibile destinazione: Bayer Leverkusen

Caracciolo (DC – Pisa): non è più giovanissimo (34, quasi 35 anni), ma il suo apporto in campo si sente eccome. Baluardo della difesa pisana, gioca 35 partite e conduce il Pisa in Serie A, casualmente proprio 34 anni dopo l’ultima volta. Valore di mercato: 400.000 euro Possibile destinazione: Pisa

Bonini (DC – Catanzaro): per parlare della stagione di Federico Bonini ogni statistica sarebbe superflua. Basta leggere solamente i dati a fine stagione: 8 gol e 4 assist. Chiamarlo “difensore” sarebbe riduttivo, vista la sua presenza fissa in area di rigore avversaria. Valore di mercato: 1,5 milioni di euro Possibile destinazione: Como

Angori (TS – Pisa): 37/38 per il giocatore classe 2003 di proprietà del Pisa, lasciato fuori da Pippo Inzaghi solo a promozione acquisita matematicamente. Tra le tante note positive dei toscani, quella del terzino è una novità assoluta. Chiude il campionato con 2 reti e 5 assist all’attivo e, con molta probabilità, sarà uno dei protagonisti nella massima serie del Pisa. La sua spinta offensiva è stata una degli elementi chiave della promozione del Pisa: è il miglior terzino della Serie B per passaggi chiave (passaggi che portano direttamente ad un tiro). Valore di mercato: 4 milioni di euro Possibile destinazione: Fiorentina

I migliori centrocampisti della Serie B 2024-2025

Esposito (CC – Spezia): se l’anno scorso aveva brillato in una stagione difficile, quest’anno è protagonista, insieme allo Spezia, di un campionato di alto livello. Se lo Spezia è stata la squadra con il maggior numero di gol segnati da calcio piazzato, lo deve principalmente alle doti del suo centrocampista. Ma non solo: è essenziale in fase di possesso quanto in fase di non possesso. 7 gol e 9 assist sono il coronamento di una stagione da grande. Valore di mercato: 8 milioni di euro Possibile destinazione: Torino, Bologna e Lazio

Palumbo (CC – Modena): il Modena vive una stagione altalenante, con tanto di contestazione casalinga nella gara interna contro il Brescia. Eppure, il mancino di Palumbo più volte illumina il Braglia e diventa fondamentale per i canarini: è secondo solo a Laurienté per numero di gol e assist (19) ed è il primo giocatore per passaggi chiave (87). Valore di mercato: 2,5 milioni di euro Possibile destinazione: Sassuolo

Attaccanti, pezzi pregiati del calciomercato

Vandeputte (AD – Cremonese): dopo una prima parte di stagione in sordina, viene progressivamente riportato al suo ruolo originario (per la verità a sinistra, ma in questo caso sarà adattato a destra) e risultati finali si vedono: chiude la stagione con 13 assist e 4 gol. È il giocatore che crea più azioni che portano ad un tiro per 90’ (5.84) e senz’altro il suo apporto sarà fondamentale nei play-off. Valore di mercato: 3 milioni di euro Possibile destinazione: Cagliari

Iemmello (TRQ – Catanzaro): il capitano è l’elemento di maggiore continuità tra la gestione Vivarini e quella nuova di Fabio Caserta. A fine stagione, il tabellino recita 16 marcature personali, anche se ridurre l’apporto di Iemmello alla fase realizzativa non renderebbe giustizia alla sua stagione: è sempre nel vivo della manovra e non è infrequente vederlo abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per prendere palla. Valore di mercato: 2 milioni di euro Possibile destinazione: Avellino

Laurienté (AS – Sassuolo): fin da subito c’erano dei dubbi sulla sua permanenza a Sassuolo, dovuti principalmente all’interesse di squadre blasonate. Eppure, la squadra allenata da Grosso riesce a trattenerlo e, come prevedibile, Laurienté passeggia sul campionato cadetto: collezionerà 18 gol e 5 assist alla fine della stagione. In assenza di Berardi (a causa degli strascichi del brutto infortunio rimediato dal calabrese) è inevitabilmente lui il leader tecnico della squadra emiliana. Valore di mercato: 13 milioni di euro Possibile destinazione: Parma e Milan

F.P. Esposito (ATT – Spezia): la stagione 2024-25 è senza dubbio quella della sua rivincita personale. Trascorso un anno nel semi-anonimato a La Spezia, anche dovuto all’annata sfavorevole per i liguri, si carica l’attacco della squadra sulle spalle e mette a segno 17 gol in 35 partite. Un bottino notevole per un quasi ventenne. Oltre ai gol, gioca molto bene spalle alla porta ed è sempre un appoggio sicuro per i compagni di squadra. La speranza è di vederlo l’anno prossimo in Serie A, magari con la maglia dello Spezia. Valore di mercato: 17 milioni di euro Possibile destinazione: Inter

Honourable Mention

Šemper (P- Pisa); Hristov (DC – Spezia); Dorval (TD – Bari); Verreth (CC – Brescia); Tramoni (AS – Pisa); Berardi (AD – Sassuolo); Adorante (ATT – Juve Stabia)