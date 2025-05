Calciomercato, Laurienté mvp della B: dopo il Sassuolo ci sono Milan e Parma

Armand sarà un nome molto presente sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Serie A

Standing ovation per Armand Laurienté: il mago di Gonesse. Se il Sassuolo ha sbaragliato la concorrenza, dominando in lungo e in largo il torneo di Serie B nell’annata 2024-2025, una fetta rilevante del merito va riconosciuta proprio al talentuoso esterno transalpino.

Classe 1998, 1 metro e 71 di altezza, tanta classe e quel pizzico di follia tecnica tipica dei fantasisti di professione. Un 10 travestito da 9, si potrebbe affermare a ragion veduta considerando le 18 reti messe a referto da Laurienté nell’arco della stagione agonistica corrente. L’ala con doppia nazionalità, tra Francia e Guadalupa, vanta 33 presenze, di cui una in Coppa Italia con gol, e 6 assist. Le sole 7 ammonizioni sottolineano una bontà d’animo sul terreno di gioco certamente da non sottovalutare.

Gli inizi al Rennes e la svolta nel Lorient

Laurienté nasce e cresce calcisticamente nel vivaio del Rennes. Dopo un periodo di apprendistato nell’Orleans, Armand sboccia definitivamente tra le file del Lorient. Nell’estate del 2022 l’approdo in Italia con la casacca del Sassuolo per circa 10 milioni di euro.

Dove collocarlo tatticamente? Fabio Grosso ha cucito per il francese l’abito dell’esterno a sinistra, con piede preferibilmente destro, all’interno di un tridente offensivo formato nella maggior parte dei casi da Mimmo Berardi e Moro con Mulattieri prima alternativa. Ideale quindi per un sistema 4-3-3, o all’occorrenza per un 4-2-3-1.

La tecnica di base, come già sottolineato, è sopraffina. Il repertorio di Laurienté è ricco: dribbling, posizionamento adeguato del corpo in fase di ricezione e controllo della sfera, facilità di dialogo con i compagni di squadra nel corto e nel lungo. Difetti? Il pericolo di rilassamento durante l’arco di un match, classica pecca di chi da del tu al pallone.

Armand uomo mercato

Il buon Armand, con ogni probabilità, riempirà le pagine dei quotidiani e dei siti web specializzati nell’affrontare la tematica del mercato durante la prossima estate. Sarà dunque un nome molto presente sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Serie A e dei principali campionati esteri. Valore di base del cartellino? 13 milioni di euro.

Il contratto che lega Laurienté al Sassuolo scadrà il 30 giugno 2027. Basando le osservazioni sul profilo tecnico-tattico del giocatore francese, i pensieri vanno in prima battuta ad un ventaglio di compagini del massimo torneo del Belpaese.

Armand potrebbe certamente fare al caso di Atalanta, Lazio, Bologna, Juventus e Fiorentina. Il telefono della SRM, società che cura le faccende manageriali del fantasista, squillerà spesso e non vanno escluse eventuali sorprese. Gli esperti di affari e trattative, però, riferiscono di una insistita corte da parte di Parma e Milan.

Nel primo caso il transalpino si sposterebbe di pochi chilometri, sempre in Emilia, alle dipendenze del club del numero uno Krause e del neo direttore generale Cherubini. Nel secondo invece si tratterebbe di un rilevante salto di qualità in positivo per Armand alla corte di una squadra storica e blasonata.

La presenza di Laurienté sui social media

Sulle piattaforme social il top player del Sassuolo ha un profilo ufficiale su Instagram che vanta 31mila follower. L’ultimo post risale a cinque giorni fa con tre foto relative all’ultima partita di campionato di Serie B disputata. “Keep stacking wins”, questo il messaggio celebrativo del trionfo e del sospirato ritorno in Serie A.

L’ultimo video invece è quello condiviso in collaborazione con i profili del club emiliano, di DAZN e della Lega B, con la doppietta siglata dal francese sul campo del Cesena.

Spazio alle statistiche individuali

Diamo qualche numero sul giocatore. Laurienté, in base ai dati Opta consultati, ha vinto 91 contrasti. Delle 18 reti realizzate, 14 sono state finalizzate all’interno dell’area di rigore avversaria, 3 da fuori area, 9 con il piede destro, 1 direttamente da calcio di punizione, 9 al Mapei Stadium 8 in trasferta e in 9 occasioni un suo gol è stato decisivo per il successo del Sassuolo. Le statistiche confermano la vena fantasiosa del giocatore: 27 i dribbling positivi per il francese.

