Venezia-Juventus, il "rigorino" di Nicolussi Caviglia spalanca le porte della Champions alla Signora: è bufera

Polemiche per il fallo ingenuo dell'ex bianconero su Conceicao: i dubbi sulla squadra proprietaria del suo cartellino e le illazioni del popolo del web.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Emozioni a getto continuo, errori difensivo e gol, un pareggio che non serve a nessuno: poi, a una ventina di minuti dal termine, il rigore che decide Venezia-Juventus, spedendo i bianconeri al quarto posto e in Champions League e decretando la retrocessione in B dei lagunari. Fa discutere il fallo ingenuo di Nicolussi Caviglia su Conceicao, che ha portato alla concessione del penalty in favore della squadra guidata da Tudor. Un rigore trasformato da Locatelli e che ha scatenato i “sospetti” dei tifosi di altre squadre. Tante le polemiche e i commenti sui social: Nicolussi Caviglia, infatti, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere e fino all’anno scorso giocava proprio nella Juve.

Venezia o Juventus, di chi è il cartellino di Nicolussi Caviglia?

Tra le critiche più feroci del web, quella innescata da un equivoco: “Nicolussi Caviglia è della Juve”. In realtà la Juventus lo ha spedito in prestito al Venezia a inizio anno con obbligo di riscatto a determinate condizioni che sono già maturate a febbraio. L’ex pupillo di Allegri, che lo schierò titolare nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, è dunque diventato a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Venezia. La sua cessione eventuale nella prossima finestra di mercato frutterà alla Vecchia Signora il 10% sulla rivendita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nicolussi Caviglia in prestito dalla Juve? Scattano le polemiche

Sui social, in ogni caso, è bufera. “Indovinate quale squadra detiene il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, il giocatore in prestito al Venezia che sul 2-2 ha fatto a Conceicao un fallo da rigore “ingenuo” grande come una casa, mandando la Juve in champions? Esatto”. E ancora: “Nicolussi Caviglia di proprietà della Juve che causa un rigore senza senso che manda la Juve in Champions”. Oppure: “Decisivo Nicolussi Caviglia, di proprietà Juve”. E c’è chi sentenzia: “Dovrebbero vietare di fare giocare giocatori in prestito contro la loro squadra di appartenenza, si falsificano i campionati, vedi De Vrij prima e ora Nicolussi Caviglia”.

L’equivoco sul centrocampista del Venezia e le ironie dei supporter

Ma c’è polemica anche sulla concessione del rigore stesso. Un “rigorino”, come etichettato da molti. I tifosi della Juventus ci ridono su: “Adesso andiamo a vedere i commenti dei sottosviluppati su Nicolussi Caviglia”, scrive un supporter bianconero fiutando aria di recriminazioni. “Già leggo chi si appiglia al fallo di Nicolussi Caviglia (Hans to voglio bene). Impazzire”, un altro commento sarcastico”. C’è poi chi precisa: “Nicolussi Caviglia è definitivo del Venezia“. O anche: “Guardate che a febbraio Nicolussi Caviglia è diventato a tutti gli effetti del Venezia, è scattato obbligo di riscatto”.

Rigorino per la Juventus? La protesta dei tifosi di altre squadre

Ma i social sono un fiume in piena di contestazioni: “Arrivato l’aiutino salva brand. Grazie Gravina…”, scrive un tifoso dell’Inter che riapre antiche polemiche. “E questo sarebbe il rigorino? Viene da ridere”, scrive un altro appassionato commentando un’istantanea del contatto tra Nicolussi Caviglia e Conceicao. “Non mi dite che questo è rigore”, un altro commento. “Guarda caso rigorino per la Rubentus”, il commento sarcastico. Rigore che, nel giudizio del talent arbitrale di DAZN Luca Marelli, è da considerare ineccepibile.