Atalanta-Roma, Ranieri furioso: lite in diretta con Marelli, caos sul web giallorosso per l'errore pro-Juventus

Polemica del tecnico giallorosso per il rigore cancellato dal Var dopo che Sozza aveva indicato il dischetto: "Rocchi lo dirà a chi di dovere, il Var non doveva intervenire"

Alla fine la spunta l’Atalanta, che si qualifica per la Champions League: la quinta volta negli ultimi sette anni, a certificare lo status di un club entrato stabilmente nell’èlite del calcio italiano ed europeo. Una vittoria meritata, quella degli orobici, trascinati da un grande Lookman: eppure, le polemiche non sono mancate.

Roma, la furia di Ranieri

Perché se perde le staffe uno come Ranieri, è segno che è successo qualcosa di grosso stasera a Bergamo. Minuti 18 del secondo tempo, punteggio di 1-1: Koné entra in area, Pasalic prova a fermarlo ma non tocca il pallone. Contatto tra i due, Sozza indica il dischetto del calcio di rigore. Tra le protesta generali, il direttore di gara viene richiamato al Var e decide di cancellare il penalty appena concesso. Niente ammonizione al centrocampista della Roma, si prosegue fino al successo bergamasco che probabilmente esclude i giallorossi dalla Champions, dopo una rincorsa pazzesca. E di conseguenza, la rabbia giallorossa aumenta.

Ranieri sbotta in diretta tv

Ranieri infatti lo sottolinea subito, ai microfoni di Dazn: “Posto in Champions? Non lo so, ma noi giocheremo come abbiamo sempre fatto lottando fino in fondo. Sapevamo che l’Atalanta era una squadra forte e intensa, complimenti a loro”. Poi però sbotta: “Volevo sapere: Il rigore si può discutere? Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un evidente errore. Qui si vede che Pasalic va a toccare il ginocchio del mio giocatore: allora o ci spiegano come ci dobbiamo regolare, o non si può andare avanti così”.

Roma, la tesi di Ranieri

“L’arbitro – continua Ranieri – ha concesso il rigore ed il Var non doveva intervenire visto che non c’è un errore palese. Per me è rigore, per Gasperini no, se ne può discutere all’infinito. Se poi ogni volta cambiano le regole, allora ci dispiace che non ci sia linearità di giudizio. Rocchi lo dirà chi di dovere, ne sono sicuro: perché sei intervenuto? L’arbitro l’ha dato, a quel punto non può intervenire il Var, questo ci è stato detto. Detto ciò, ancora complimenti all’Atalanta, ma anche ai miei giocatori”.

Ranieri-Marelli, lite in tv

E poi è la volta del faccia-a-faccia con Luca Marelli, sempre a Dazn: “Io non sto dicendo se è rigore o meno, dico solo che il Var non deve intervenire. Sul rigore possiamo parlare tutta la notte, non è questo: ma vogliamo sapere per giustizia sportiva perchè il Var è intervenuto. Allora diteci se sono cambiate le regole e noi ci adeguiamo”. A quel punto ha preso la parola Marelli: “Prima che Sozza venisse richiamato – spiega l’ex arbitro – avevo immaginato che ci sarebbe stato il review. Non c’è contatto, per me non è rigore”. La replica di Ranieri è immediata: “Ma si vede proprio, come fai a dire di no? Ha sbagliato l’intervento, non tocca la palla, come fa lei a dire di no? Buonasera…”.

Nervi tesi a fine partita

Nervi tesi, la partita era appena finita: al triplice fischio, infatti, Ranieri è andato a protestare direttamente dall’arbitro Sozza: il fischietto, a quel punto, è costretto ad ammonirlo. Oltre al rigore non dato, molto probabilmente al tecnico giallorosso non è piaciuta la gestione di Sozza degli ultimi minuti. Inoltre Ranieri ha fermato i calciatori della Roma che stavano andando a salutare l’arbitro: una situazione infuocata, che ha fatto da contraltare alla gioia atalantina, che ha avuto vasta eco anche sui social visto che questo episodio potrebbe essere decisivo nella corsa al quarto posto.

Il web se la prende con Ranieri

Mauro reagisce così: “Dovevano vincere loro presto detto a parti invertite Gasperini si sarebbe fatto buttare fuori e io devo pure vederlo come allenatore della mia squadra. Se succede forza Inter”. E Francesco semplicemente: “Era ammonizione per simulazione”. Gianluca aggiunge: “Caduta di stile in tv di Ranieri…Mr non è fallo, non lo tocca. Anzi, doveva essere anche ammonito”. Giuseppe invece lo accusa: “Fa il Sir quando gli danno i rigori a lui, poi quando non glielo danno, esce il figlio del macellaio di Testaccio, Ranieri pupazzo“. Così come Beppe: “Falso come pochi , ride sempre e fa il buono a favore delle telecamere poi quando gli danno contro rivela quello che è….”

Il tifo giallorosso sta con Ranieri

Ben diverse le reazioni dei tifosi della Roma, come Matteo: “Errore tecnico del var e arbitro da serie C”. O come Andrea: “Dazn come sempre di bassissimo livello. Marelli asfaltato, commentatori muti. Poi piano piano riprendono a raccontare la loro storia insostenibile senza nessuno che gli faccia da contraddittorio. Peccato non ci sia o alternative perché questo servizio non è all’altezza”. Stefania aggiunge: “Marelli deve cambiare mestiere. Partita condizionata dal Var. Ranieri non si è lamentato per tutto il campionato ma stasera non ha retto a questo sacrosanto rigore . Ma stiamo lì ancora ci sono due partite”. E Rodolfo conclude: “grande Ranieri e grazie per aver difeso la nostra Roma”. Sandro invece la vede così: “È tutto scritto la rubentus deve arrivare quarta ha’ troppi debiti”. Così come Pasquale: “Deve andare la juve in champions..ancora non vi era chiaro??”. Allo stesso modo Gianluca: “La juve deve andare in Cl“