Roma, Ranieri ne ha per tutti: bacchetta la stampa, striglia Dovbyk e sgrida la difesa

Conferenza stampa all’attacco per il tecnico giallorosso che se la prende con i media, accusata di alimentare false speranze sulla Champions

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Pur senza perdere la calma, Claudio Ranieri bacchetta la stampa nella conferenza alla vigilia del match col Verona, poi striglia Dovbyk, accusato di lavorare poco per la squadra, che la difesa della Roma, a cui chiede di crescere sui calci piazzati.

Roma, Ranieri contro tutti in conferenza stampa

Il self control è una delle grandi qualità di Claudio Ranieri, decano degli allenatori della serie A, ma ciò non vuol dire che il tecnico della Roma non sappia mandare messaggi anche molto severi ai suoi interlocutori, quando serve. Ne ha dato prova nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match con il Verona, bacchettando i giornalisti: secondo il tecnico, infatti, parlando di qualificazione alla Champions League i media alimenterebbero false speranze nei tifosi, danneggiando loro e la squadra giallorossa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma, Ranieri bacchetta i media sulla Champions

“Ma quale Champions non prendiamo in giro i tifosi”, le parole di Ranieri che poi prende di petto i giornalisti al seguito della Roma: i giallorossi attualmente sono al 7° posto, a -5 punti dalla Juventus che occupa il 4°. “Voi mettereste un euro sulla Roma in Champions?”, domanda Ranieri ai cronisti. “Lo perdereste – continua poi -. Possiamo andarci solo se crollano tutte quante e sarebbe un capolavoro, ma dobbiamo essere seri coi nostri tifosi. Il gap con le prime 4-5 del campionato è notevole e lo vedete tutti”.

Parlare di Champions, dunque, potrebbe essere controproducente per la Roma. “Noi stiamo facendo il massimo – aggiunge poi il tecnico -, teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando dando tutto. Chiedo aiuto ai tifosi, sarà molto importante che loro capiscano la situazione che stiamo vivendo”.

Roma, Ranieri striglia Dovbyk

Ma Ranieri non ha ancora finito di infliggere stoccate. Dopo i giornalisti, tocca a un suo giocatore: Artem Dovbyk. Per il tecnico il centravanti ucraino, che finora ha segnato 11 gol nel suo primo anno in serie A, deve elevare il livello delle sue prestazioni e migliorare nel dialogo col resto della squadra.

“Sul suo rendimento c’è un 50 e 50 di colpe – le parole di Ranieri -. Artem si dovrebbe far vedere di più e la squadra dovrebbe cercarlo di più. Io gli dico che oltre al gol deve far vedere la prestazione, lui ci sta lavorando”. Poi la sintesi, chiarissima: “Io non sono ancora soddisfatto e nemmeno lui, mi deve dare di più”.

Ranieri arrabbiato con la difesa per i gol sui calci piazzati

Infine, Ranieri mette nel mirino la difesa della Roma sui calci piazzati, una delle grandi note dolenti della stagione: sono ben 9 i gol incassati dai giallorossi in queste situazioni di gioco. Decisamente troppi per l’allenatore. “Sono molto deluso e arrabbiato per i troppi gol presi in queste situazioni, la squadra deve lavorare di più – il commento di Ranieri -. Alcune volte ci manca la scaltrezza e l’essere determinati a non far entrare l’avversario in area. È tutta questione di carattere e allenamento, in alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli e non funziona così”.