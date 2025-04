Serie A, anticipi e posticipi 34a-35a giornata: quando si giocano Inter-Roma e Bologna-Juventus

La Lega Calcio ha diffuso il calendario dei due turni: i nerazzurri affronteranno i giallorossi sabato 26 aprile alle ore 18, 4 giorni prima dell’andata col Barcellona

La Lega Calcio Serie A ha comunicato il programma di anticipi e posticipi della 34a e della 35a giornata: Inter–Roma si disputerà sabato 26 aprile alle ore 18, col Napoli in campo il giorno seguente contro il Torino. I nerazzurri avranno dunque 4 giorni per preparare l’andata della semifinale di Champions League col Barcellona del 30 aprile. Bologna–Juventus, gara clou del 35° turno, si disputerà domenica 4 maggio alle 20:45.

Serie A: le date di anticipi e posticipi della 34a giornata

Terminata l’attesa per il programma della 34a e della 35a giornata di Serie A, la Lega Calcio ha comunicato il calendario degli anticipi e dei posticipi dei due turni, di particolare importanza soprattutto per l’Inter, dato che precedono i due confronti con il Barcellona validi per la semifinale di Champions League.

Alla 34a giornata i nerazzurri giocheranno ancora una volta prima del Napoli: la partita interna con la Roma è infatti programmata per il 26 aprile, alle ore 18. Gli azzurri di Antonio Conte, invece, scenderanno in campo più di 24 ore dopo: la gara col Torino al Maradona è infatti in calendario domenica 27 aprile alle ore 20:45.

Serie A: le date di anticipi e posticipi della 35a giornata

I ruoli si invertiranno poi alla 35a giornata, anche se il Napoli giocherà prima dell’Inter solo per poche ore: gli azzurri scenderanno in campo contro il Lecce al Via del Mare sabato 3 maggio, alle ore 18; lo stesso giorno, ma alle ore 20:45 è in calendario la sfida al Meazza tra l’Inter e il Verona.

Domenica 4 maggio in programma due sfide di grande importanza per la corsa alla qualificazione alla Champions League: alle ore 18 si giocherà Roma–Fiorentina, alle ore 20:45 è invece in programma Bologna–Juventus.

Inter, 4 giorni per preparare l’andata col Barcellona

L’Inter avrà quindi 4 giorni per preparare la sfida di andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma la sera di mercoledì 30 aprile al Camp Nou. I nerazzurri avranno invece meno riposo – solo 3 giorni – prima del match di ritorno a San Siro, in calendario per il 6 maggio.

Serie A 2024/25: anticipi e posticipi della 34a e 35a giornata

34a giornata

25/04/2025 Venerdì 20.45 Atalanta-Lecce DAZN

26/04/2025 Sabato 15.00 Como-Genoa DAZN

26/04/2025 Sabato 18.00 Inter-Roma DAZN

26/04/2025 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia-Milan DAZN

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli DAZN

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus-Monza DAZN/SKY

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli-Torino DAZN

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Bologna DAZN

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Cagliari DAZN/SKY

35a giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia DAZN/SKY

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese DAZN

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli DAZN

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona DAZN/SKY

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio DAZN

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina DAZN/SKY

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan DAZN