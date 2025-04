Inter, il Barcellona ha paura: tutte le mosse di Flick in vista della semifinale

Il tecnico, furioso nel post partita di Dortmund, ha deciso di operare alcune modifiche al programma: niente festa in caso di vittoria in Coppa del Re

Le prova tutte Hansi Flick. Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund ai quarti di finale, pur cadendo sotto i colpi di Guirassy nel ritorno giocato al Signal Iduna Park, il Barcellona si prepara ad affrontare le semifinali di Champions League, dove ad attendere i blaugrana ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da un doppio confronto equilibratissimo con il Bayern Monaco. Dai punti di forza al timore dei catalani, che hanno perso pochissime queste partite in questo 2025, ma sembrano temere il collaudato 3-5-2 del “Demone” di Piacenza. E i primi segnali arrivano proprio dallo spogliatoio del Barça.

La rabbia di Flick dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund

Perdere, al Barcellona, non è concesso. Anche quando il ko assume contorni indolori. È pur sempre un “danno di immagine”, per un club che intende dominare in patria e in Europa, consapevole di avere a disposizione un parco giocatori di assoluto livello. Da un attacco che ricorda vagamente le qualità del trio Messi-Suarez-Messi, seppur con le debite proporzioni, a un equilibrio di squadra trovato anche grazie alla presenza di leader come l’ex Juve Szczesny, grande protagonista in Champions League.

L’ultima sconfitta di Dortmund, però, ha acceso un campanello d’allarme anche nello spogliatoio blaugrana, con Flick apparso contrariato all’uscita dal terreno di gioco e furioso negli spogliatoi, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo. Abbassare la tensione, quando calchi palcoscenici così importanti, non è concesso, altrimenti vai incontro a magre figure. E alla vigilia del Signal Iduna Park, il tedesco era stato chiaro sulla volontà di fare una partita seria e sulla scorta di quanto messo in mostra al Montjuic.

È il momento decisivo della stagione. Ora Celta Vigo e Maiorca in Liga, per chiudere il discorso legato al titolo nazionale, poi la finale di Coppa del Re e le semifinali di Champions con l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto in pochi giorni, per comprendere il reale valore di un’annata finora in linea con le aspettative della società.

Barcellona, le mosse di Flick in vista dell’Inter: nessuna festa in caso di vittoria in Coppa del Re

In corsa in tutte e tre le competizioni, con l’obiettivo di centrare un prestigioso Triplete, il Barcellona di Hansi Flick è pronto ad affrontare il rush finale di una stagione finora ricca di successi e soddisfazioni. In Liga, c’è stato l’allungo (forse decisivo) su Real Madrid e Atletico, mentre in Coppa del Re manca soltanto l’atto conclusivo, che vedrà i blaugrana opposti ai rivali di sempre il prossimo 26 aprile, con Ancelotti che deve salvare quest’annata vincendo almeno un trofeo. Poi, potrebbe anche salutare il Bernabeu. In Champions, invece, il Barça se la vedrà con l’Inter di Inzaghi, il 30 aprile e il 6 maggio.

A quattro giorni dal primo round con i nerazzurri, i catalani si giocheranno a La Cartuja di Siviglia il secondo trofeo della stagione, dopo aver già portato a casa la Supercoppa Spagnola, battendo in finale proprio il Madrid con un roboante 5-2. In terra andalusa non cambierà l’avversario, ma di sicuro potrebbero subire delle modifiche le “modalità di festeggiamento”. In caso di successo blaugrana, infatti, lo staff tecnico di Flick non ha nessuna intenzione di disperdere energie nervose, ecco perché non concederà nessuna festa a Lewandowski e compagni, salvo una cena di squadra presso l’hotel scelto a Siviglia per trascorrere la notte.

Il calendario, fitto di impegni per chi vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni, non concede momenti di sosta, ecco perché sarà necessario concentrarsi immediatamente sul delicatissimo incontro con l’Inter, che indirizzerà inevitabilmente il doppio confronto che mette in palio il pass per la finale di Champions League. Il Barça, peraltro, giocherà allo stadio Olimpico “Lluís Companys” l’andata delle semifinali, per poi giocarsi la qualificazione a San Siro sei giorni più tardi.

Frasi motivazionali nello spogliatoio: Flick le prova tutte

Concentrazione, energia, fiducia. Tutti concetti molto cari ad Hansi Flick, manager che si sta dimostrando all’altezza della situazione in Spagna e in Europa, in un contesto che lo ha gradualmente accettato e assorbito, nonostante le novità tattiche apportate nell’arco della stagione. Coraggio ed ambizione, senza perdere di vista equilibrio ed obiettivi. Gestione, affinché tutto fili per il verso giusto, con la consapevolezza che spesso la testa è più importante delle gambe, soprattutto quando hai tante gare da giocare in pochi giorni e gli allenamenti, inevitabilmente, diminuiscono.

È forse questo uno dei motivi che ha spinto Flick a ridisegnare anche le pareti dello spogliatoio del centro sportivo del Barcellona, con l’autorizzazione della società. Lì dove il Barça preparare tutte le partite, lavorando quotidianamente secondo la metodologia imposta dall’allenatore tedesco, che ha stravolto alcune abitudini catalane.

Grande attenzione alla preparazione atletica e allo studio degli avversari, passando alla prevenzione degli infortuni e all’alimentazione, fino al livello di comfort dei giocatori e agli aspetti psicologici e motivazionali. Presso la Ciutat Esportiva, infatti, Flick ha chiesto di ristrutturare l’interno del “vestuarìo” per inserire una serie di frasi motivazionali legate al mondo dello sport e pronunciate da star come Michael Jordan, al fine di promuovere e stimolare competitività e spirito di squadra.