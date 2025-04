Pagelle Barcellona-Borussia Dortmund 4-0: Lewandowski non sbaglia mai, vola il tridente da sogno di Flick

Dal vantaggio targato Raphinha alle straordinarie giocate di Lamine Yamal, fino al crollo dei tedeschi nel secondo tempo: discorso qualificazione ipotecato in vista del ritorno

Il Barcellona di Flick si aggiudica con merito il primo round del doppio confronto con il Borussia Dortmund, portando a casa una partita dominata in lungo e in largo al Montjuic. Troppo Barça per i gialloneri di Kovac, annichiliti da un secondo tempo clamoroso della formazione blaugrana. Dal vantaggio di Raphinha alla doppietta di Robert Lewandowski, fino al gol nel finale di Lamine Yamal: 4-0 e discorso qualificazione ipotecato in vista del Signal Iduna Park. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Barcellona-Borussia Dortmund 4-0: Raphinha la sblocca, Lewandowski fa doppietta. Yamal brilla

Avvio di marca blaugrana, con la squadra di Flick che prova subito a mettere in discesa la contesa con il talento di Lamine Yamal e la straordinaria velocità di Raphinha, a segno al minuto 25 contro un ottimo Kobel, che aveva già limitato i danni sui tentativi del classe 2007 spagnolo. All’intervallo è 1-0, con i catalani che riescono ad arginare anche un paio di ripartenze dei tedeschi, pericolosi con Guirassy e Brandt.

Nella ripresa, la musica non cambia, con il Barcellona che continua ad andare ad un ritmo differente, ampliando la differenza tra le due squadre. Al 48′, si unisce alla festa il solito Lewandowski, che deve solo appoggiare in fondo al sacco la torre aerea di Raphinha, bravissimo a fiondarsi sul dolcissimo lob di Yamal. Passano pochi minuti e Fermin Lopez, a un passo dalla gioia personale in due occasioni, permette al centravanti polacco di siglare l’ennesima doppietta della sua carriera.

Nel finale, il Borussia si disunisce e regala un pallone sanguinoso a Lewandowski e Raphinha, altruisti nel mettere Lamine Yamal dinanzi a Kobel. Tiro di punta, stile calcio a 5, e gol del 4-0. Si tratta del 145° gol in 48 partite stagionali per l’undici di Flick, salvato da un super Araujo a ridosso del recupero. Clean sheet per Szczesny e discorso qualificazione ampiamente ipotecato.

Top e Flop del Barcellona

TOP

Lewandowski voto 8: Un signore del calcio, il re del gol. Trasforma ogni pallone in oro e il Barcellona ne beneficia, ipotecando il discorso qualificazione in vista del ritorno. Calciatore di un’altra categoria, per senso della posizione e capacità realizzativa.

voto 8: Un signore del calcio, il re del gol. Trasforma ogni pallone in oro e il Barcellona ne beneficia, ipotecando il discorso qualificazione in vista del ritorno. Calciatore di un’altra categoria, per senso della posizione e capacità realizzativa. Yamal voto 7,5: Tarantolato. Dal primo minuto, è il più pericoloso dei suoi per qualità, idee e visione. Va vicino al gol a tu per tu con Kobel, poi disegna calcio e consente a Lewandowski di trovare la via della rete. Nell’ultimo terzo di gara, scarta il cioccolatino di Raphinha e punisce personalmente l’estremo difensore giallonero.

voto 7,5: Tarantolato. Dal primo minuto, è il più pericoloso dei suoi per qualità, idee e visione. Va vicino al gol a tu per tu con Kobel, poi disegna calcio e consente a Lewandowski di trovare la via della rete. Nell’ultimo terzo di gara, scarta il cioccolatino di Raphinha e punisce personalmente l’estremo difensore giallonero. Raphinha voto 7,5: Sprinta e semina il panico tra le maglie della difesa avversaria per tutto l’arco dei 90 minuti. Giocatore che sta vivendo una stagione straordinaria e continua a trovare il gol con una regolarità impressionante. Meraviglioso anche l’assist per Yamal per il 4-0.

FLOP

Baldé voto 6: Difficile, forse impossibile, individuare un calciatore al di sotto della sufficienza nel Barcellona di oggi. L’esterno mancino risulta troppo prudente in fase di possesso nella prima ora di gioco, complice un lavoro di contenimento essenziale.

voto 6: Difficile, forse impossibile, individuare un calciatore al di sotto della sufficienza nel Barcellona di oggi. L’esterno mancino risulta troppo prudente in fase di possesso nella prima ora di gioco, complice un lavoro di contenimento essenziale. Inigo Martinez voto 6: Attento su Guirassy, impacciato in impostazione. Disordinato nel primo tempo quando è costretto a rinculare per opporsi alla controffensiva del Dortmund.

Top e Flop del Borussia Dortmund

TOP

Kobel voto 6,5: Tra i pochi a salvarsi in casa tedesca, per numero di interventi e capacità di tenere duro nei momenti difficili del match. Tiene a galla il Borussia finché può.

voto 6,5: Tra i pochi a salvarsi in casa tedesca, per numero di interventi e capacità di tenere duro nei momenti difficili del match. Tiene a galla il Borussia finché può. Brandt voto 6: Punto di riferimento del Borussia questa sera. Unico a fornire soluzioni offensive quando la squadra è in possesso di palla, seppur senza particolare fortuna. Paga un po’ di imprecisione negli ultimi 20 metri.

FLOP

Ryerson voto 5: Vive una serata da incubo alle prese con Lamine Yamal. Fatica a contenerlo in più di una circostanza, uscendo con le ossa rotte dal primo confronto con i blaugrana.

voto 5: Vive una serata da incubo alle prese con Lamine Yamal. Fatica a contenerlo in più di una circostanza, uscendo con le ossa rotte dal primo confronto con i blaugrana. Adeyemi voto 5: Inconsistente. Si accende solo a sprazzi, partendo da sinistra, ma non riesce a sfruttare gli spazzi concessi dalla difesa del Barcellona.

voto 5: Inconsistente. Si accende solo a sprazzi, partendo da sinistra, ma non riesce a sfruttare gli spazzi concessi dalla difesa del Barcellona. Can voto 5: Non contiene la furia di Lewandowski e la sua straordinaria vena realizzativa. Costretto a rincorrere all’indietro e ciò non rientra nelle caratteristiche migliori di un giocatore così strutturato fisicamente. Non fa una bella figura.