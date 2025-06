Inter, agli ottavi Borussia Dortmund o Fluminense: pericolo Bellingham, ma le due squadre non fanno paura

Tedeschi primi e brasiliani secondi nel Gruppo F: ora tocca all'Inter, chiamata all'ultimo esame del Girone E col River Plate. Possibili abbinamenti degli ottavi e le date

Borussia Dortmund o Fluminense: ecco chi troverà l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club se, al termine dell’ultima sfida del girone contro il River Plate, dovesse centrare la qualificazione. E di motivi per sorridere Chivu ne ha diversi, perché entrambe le squadre non hanno incantato nel Gruppo F.

Mondiale, Gruppo F: Borussia Dortmund primo

Cala il sipario sul Gruppo F del Mondiale per Club, questi i verdetti: Borussia Dortmund primo a quota 7 e Fluminense seconda a 5 qualificate agli ottavi di finale, Mameloidi e Ulsan a casa.

A Cincinnati i gialloneri allenati da Kovac si impongono di misura sulla squadra coreana che chiude la sua avventura negli States con zero punti. La sfida è decisa da Svensson, che timbra il cartellino al 36′ su assist di Jobe Bellingham, fratello della stella del Real Madrid Jude. È monologo dei tedeschi che, però, vanno a sbattere contro un Jo in stato di grazia, che si congeda con almeno quattro parate miracolose.

Brasile forza 4: Fluminense qualificata da seconda

La cornice è di quelle da urlo: l’Hard Rock Stadium di Miami. Ma lo spettacolo offerto in campo da Fluminense e Mameloidi si rivela piuttosto scadente. Lo 0-0 finale è frutto di una partita noiosa, che non regala sussulti.

Il risultato finale premia El Tri, che va avanti nella competizione da imbattuta (due pareggi e una vittoria) e conferma il magic moment del Brasile. Quattro su quattro agli ottavi: dopo Palmeiras, Botafogo e Flamengo, ecco l’undici dell’ex calciatore della Roma Renato Portaluppi.

Ora tocca all’Inter: i possibili accoppiamenti

Le due qualificate del Gruppo F s’incroceranno con le prime due del Gruppo E, ossia il girone dell’Inter. Ricordiamo che contro il River Plate i nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre e passerebbero da secondi anche in caso di sconfitta, ma solo se il Monterrey non riuscisse a superare l’Urawa.

Se la squadra di Chivu dovesse finire al primo posto, affronterebbe la Fluminense lunedì 30 giugno (ore 21:00) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Se, invece, dovesse piazzarsi seconda, allora dovrebbe vedersela col Borussia Dortmund martedì 1 luglio, sempre alle 21:00, all’Hard Rock Stadium di Miami.

Pericolo Bellingham. Ma le due squadre non fanno paura

Tra le fila della compagine tedesca si è messo subito in mostra il nuovo acquisto Jobe Bellingham. Quando il talento è un affare di famiglia: il fratello minore di Jude, per cui il Borussia ha staccato un assegno al Sunderland di 33 milioni di euro più 5 milioni di bonus, è salito in cattedra nella partita con l’Ulsan confezionando il pregevole assist che ha permesso a Svensson di andare a bersaglio. Non solo: ha anche sfiorato un gol straordinario con un tiro al volo che è terminato d’un soffio alto sulla traversa.

Per la Flu, invece, occhio al colombiano Arias, decisivo soprattutto nella seconda uscita contro l’Ulsan. Entrambe le squadre, però, hanno mostrato di avere non pochi difetti. Le tre reti incassate dai gialloneri di Germania nel match col Mameloidi certificano che lì dietro si balla tanto, troppo. E anche alll’esordio, nello 0-0 con i brasiliani, non avevano affatto brillato. La squadra sudamericana, invece, ha sì rifilato quattro reti ai malcapitati coreani (prendendone due), ma nelle altre due gare è rimasta a secco. Ecco, se l’asticella si alza, il gol diventa un problema.