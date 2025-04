Champions, per l'Italia ora il quinto posto in A potrebbe bastare: ecco cosa serve

L'impresa dell'Inter col Bayern e il tonfo del Real con l'Arsenal avvicinano l'Italia al secondo posto nel ranking: ora tocca a Lazio e Fiorentina

Con il successo dell’Inter ai danni del Bayern Monaco e il clamoroso crollo del Real Madrid contro l’Arsenal, l’Italia accorcia le distanze dalla Spagna e torna in corsa per il secondo posto nel ranking Uefa. Ciò significa che la Serie A ha ancora la possibilità di qualificare cinque squadre alla prossima edizione della Champions League.

Ranking Uefa, quanto vale l’impresa dell’Inter

Il blitz dell’Allianz Arena alimenta il sogno triplete dell’Inter e nello stesso tempo consente all’Italia di mettere pressione alla Spagna, che occupa il secondo posto del ranking. È stato un euro-martedì perfetto, complice anche la debacle del Real Madrid all’Emirates contro lo scatenato Arsenal di Arteta.

Se l’Inghilterra è imprendibile, ora la Spagna è molto più vicina e i giochi per le cinque squadre in Champions apertissimi. L’Italia – terza – ha infatti accorciato da -1.741 a -1.491 punti, con la concreta possibilità che i campioni d’Europa in carica abbandonino la coppa. Al contrario, il successo per 2-1 col Bayern Monaco firmato Lautaro e Frattesi avvicina i nerazzurri alla semifinale, anche perché disputeranno la gara di ritorno dei quarti a San Siro.

Testa a testa Spagna-Italia per il secondo posto: il punto

Non basta ovviamente solo l’Inter. Toccherà anche a Lazio e Fiorentina, uniche due italiane rimaste in corsa in Europa, fare la loro parte. Sulla carta gli impegni dei quarti dei due club sono senza dubbio alla portata: i biancocelesti, infatti, affronteranno i norvegesi del Bodo Glimt in Europa League, mentre la Viola dovrà vedersela con gli sloveni del Celje in Conference League.

Sono, invece, quattro i club spagnoli in lotta nelle coppe. Oltre al Real (Ancelotti spera nel fattore Bernabeu per la remuntada), in Champions c’è il Barcellona, chiamato a superare l’ostacolo Borussia Dortmund. In Europa League l’Athletic Bilbao è attesa dal doppio confronto con i Rangers, infine il Betis in Conference contro i polacchi dello Jagiellonia.

I primi due verdetti ufficiali e il ranking aggiornato

Come riferito dal portale ‘Football Rankings’, in seguito ai risultati delle gare del martedì di Champions League valevoli per l’andata dei quarti, l’Inghilterra è già certa di essersi assicurata uno dei primi due posti del ranking. Ciò che significa che nella prossima edizione della competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente la Premier League qualificherà cinque club.

Ma non solo: la sconfitta del Bayern condanna la Germania, che occupa la quarta posizione. Il ko con l’Inter chiude aritmeticamente le porte dei primi due posti.

Il ranking Uefa aggiornato, i primi sei posti: