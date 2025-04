Pagelle Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro e Frattesi firmano l'impresa, Bastoni, Barella e Carlos Augusto immensi

Top e flop della partita Bayern Monaco-Inter, valevole per l'andata dei quarti di Champions League: i nerazzurri vincono grazie ai gol del Toro e di Frattesi, Muller eterno

Impresa dell’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La squadra di Inzaghi espugna l’Allianz Arena grazie a un gol capolavoro di capitan Lautaro su assist di tacco di Thuram e al tap in all’ultimo respiro di Frattesi dopo il momentaneo pareggio di Muller. Barella e Bastoni in gran spolvero, Carlos Augusto non fa rimpiangere Dimarco, Kane grazia Sommer sparando sul palo da pochi passi.

Bayern Monaco-Inter: che brivido, palo Kane

Posta in palio altissima all’Allianz Arena nel primo atto dei quarti di Champions. Nonostante l’emergenza, il Bayern Monaco parte forte e crea più di un pericolo all’Inter. Nei primi 20′ è l’ex Sommer a salvare in più di un’occasione la porta nerazzurra: lo svizzero si oppone due volte al talento Olise, nel mezzo l’inserimento di Guerreiro che non sorprende l’attento estremo difensore di Inzaghi.

L’Inter soffre tremendamente il pressing dei padroni di casa e la scatenata catena di destra dei tedeschi, dove Laimer e Olise imperversano. Da uno spunto del francese arriva l’occasione più ghiotta: Kane si ritrova il pallone davanti a Sommer, ma centra il palo. Alla mezz’ora chance ghiotta anche per i nerazzurri: Bastoni avanza fino alla trequarti prima di servire Carlos Augusto che trova solo l’esterno della rete.

Playstation Inter: che magia di Lautaro

L’Inter acquisisce fiducia e consapevolezza e al 38′ passa con un’azione semplicemente fantastica avviata e finalizzata da capitan Lautaro. Carlos Augusto affonda sulla sinistra e mette in mezzo: sponda con il tacco di Thuram per l’argentino che insacca dove Urbig non può mai arrivare.

Nella ripresa i campioni d’Italia continuano ad attaccare: Bastoni e Barella sono ispiratissimi, Lautaro è una furia. Il centravanti sudamericano ci riprova con una conclusione potente sul primo palo, ma il giovane portiere del Bayern si oppone col braccio. Poi la partita cambia. Kane e compagni schiacciano i nerazzurri, per cui è il momento di resistere.

Muller colpisce, ma ci pensa il solito Frattesi

All’84’ la beffa: l’assedio dei bavaresi va infatti a segno. Cross in mezzo di Laimer e tocco sotto misura dell’eterno Muller. Appena entrato in campo, il 35enne va a bersaglio facendo esplodere l’Allianz Arena.

Un gol pesantissimo a una manciata di settimane dall’addio al Bayern. Ma non è ancora finita. Tre minuti più tardi ripartenza letale dell’Inter: Barella innesca Carlos Augusto, palla in mezzo e tap in di Frattesi. Finisce 1-2: che impresa dei ragazzi di Inzaghi.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 7: Tiene a galla l’Inter nella prima parte del match con una serie di interventi di spessore contro la sua ex squadra.

Tiene a galla l’Inter nella prima parte del match con una serie di interventi di spessore contro la sua ex squadra. Pavard 6: Altro ex di turno, ma dal rendimento inferiore rispetto al portiere svizzero. Bene su Sané, ma un suo errore quasi permette a Kane di segnare.

Altro ex di turno, ma dal rendimento inferiore rispetto al portiere svizzero. Bene su Sané, ma un suo errore quasi permette a Kane di segnare. Acerbi 6,5: Kane non è Haaland, ma dopo un avvio in salita il 37enne prende le misure al temibile avversario.

Kane non è Haaland, ma dopo un avvio in salita il 37enne prende le misure al temibile avversario. Bastoni 7,5: Inizialmente la vivacità del tandem Laimer-Olise gli crea qualche grattacapo. Poi alza il suo raggio d’azione, salta regolarmente Olise e si rivela come sempre prezioso in costruzione. Provvidenziale nel finale quando si immola sul tiro a botta sicura di Muller.

Inizialmente la vivacità del tandem Laimer-Olise gli crea qualche grattacapo. Poi alza il suo raggio d’azione, salta regolarmente Olise e si rivela come sempre prezioso in costruzione. Provvidenziale nel finale quando si immola sul tiro a botta sicura di Muller. Darmian 6: L’Inter attacca soprattutto sull’altro versante e il buon Matteo si limita a contenere per non concedere campo a Sané (dal 79′ Bisseck : 5,5).

L’Inter attacca soprattutto sull’altro versante e il buon Matteo si limita a contenere per non concedere campo a Sané (dal 79′ : 5,5). Barella 7,5: Prestazione monstre del sardo. Illuminanti alcune sue intuizioni, come quella per il raddoppio griffato Frattesi.

Prestazione monstre del sardo. Illuminanti alcune sue intuizioni, come quella per il raddoppio griffato Frattesi. Calhanoglu 6,5: Guerreiro non riesce a seguirlo, lasciando libertà di manovra e pensiero al regista turco. Che ci prova in più di una circostanza anche col tiro da fuori.

Guerreiro non riesce a seguirlo, lasciando libertà di manovra e pensiero al regista turco. Che ci prova in più di una circostanza anche col tiro da fuori. Mkhytarian 6,5: Fedelissimo di Inzaghi non a caso: l’armeno sa sempre cosa fare, quando farlo e come farlo (dal 74′ Frattesi : 7,5. Letale, semplicemente letale).

Fedelissimo di Inzaghi non a caso: l’armeno sa sempre cosa fare, quando farlo e come farlo (dal 74′ : 7,5. Letale, semplicemente letale). Carlos Augusto 7,5: Si trasforma in Dimarco e spinge come un treno sulla corsia mancina. È assoluto protagonista in occasione dei due gol.

Si trasforma in Dimarco e spinge come un treno sulla corsia mancina. È assoluto protagonista in occasione dei due gol. Lautaro Martinez 8,5: Non al meglio della condizione dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale, il capitano lotta come un leone e segna un gol straordinario d’esterno (dall’89’ Zalewski : sv).

Non al meglio della condizione dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale, il capitano lotta come un leone e segna un gol straordinario d’esterno (dall’89’ : sv). Thuram 7: Rispetto a Lautaro si muove di meno, però che bello l’assist di tacco per il compagno di reparto.

