Bayern Monaco-Inter, ennesimo ko tra i tedeschi: infortunio per Musiala. Ma anche Inzaghi conta gli assenti

Il 22enne tedesco ha accusato un problema muscolare durante la partita contro l'Augusta ed è stato costretto a uscire: si aggiunge ai già acciaccati Neuer, Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Guerreiro, Goretzka e Coman. Tra i nerazzurri mancheranno Dumfries, Taremi e Zielinski

Tre punti che di fatto consegnano il Meisterschale nelle mani del Bayern Monaco, che si porta a +9 (con una partita in più sul Bayer Leverkusen). Eppure, Kompany non può essere felice di quanto accaduto sul campo dell’Augusta, almeno non del tutto.

Bayern Monaco, anche Musiala ko

Perché la notizia più importante immediatamente dopo il 3-1 finale per i bavaresi, riguarda l’infortunio occorso a Musiala, costretto ad uscire dal campo al 54′ per fare spazio a Muller. Il 22enne tedesco ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra, ed è uscito dal campo sorretto dai medici: infortunio da valutare, ma è molto probabile che salterà almeno l’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Inter.

Musiala complica i piani di Kompany

Jamal Musiala è ormai a tutti gli effetti la vera stella della squadra, ed aveva siglato il gol del momentaneo pareggio dei bavaresi prima delle reti di Kane e dell’autorete di Matsima nel recupero. Ma il ko del fantasista complica ulteriormente i piani in vista della sfida ai nerazzurri di Inzaghi, perché si aggiunge ad una lunga lista di infortuni. Kompany dovrà infatti fare a meno di Manuel Neuer in porta, di Upamecano, Ito, Guerreiro e Davies in difesa, di Pavlovic e Goretzka (molto probabilmente) a centrocampo, di Coman tra centrocampo e attacco.

Verso Inter-Bayern Monaco: tanti assenti

Verosimilmente, il posto di Musiala verrà preso da Gnabry, mentre nella sfida di questa sera Kompany ha schierato Urbig in porta e una linea difensiva composta da Laimer, Dier, Kim e Stanisic. Tutt’altra musica rispetto alla difesa titolare praticamente tutta infortunata. Va detto che anche Simone Inzaghi non se la passa proprio benissimo in vista della doppia sfida di 8 e 16 aprile. Il tecnico nerazzurro ritroverà Lautaro Martinez nella sfida contro il Parma, ma non potrà contare sugli infortunati Denzel Dumfries, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. L’olandese lascerà il posto a Darmian, mentre l’attaccante iraniano e il centrocampista polacco avrebbero potuto essere importanti armi in corsa.