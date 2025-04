Inter, Inzaghi sogna il triplete ma è emergenza infortuni e scoppia il caso Dumfries: il club infastidito dalla scelta dell’olandese

Inzaghi chiamato a due trasferte delicate: prima il Parma, poi il Bayern. Come saranno gestiti Lautaro e Dimarco e la grana Dumfries: il ritorno dell'olandese slitta

Parma, Bayern, Cagliari, di nuovo Bayern: il sogno triplete dell’Inter passa attraverso queste quattro sfide da affrontare con un rosa non al meglio della forma per via dell’emergenza infortuni. E scoppia pure il caso Dumfries, la cui scelta di farsi curare in Olanda ha irritato il club.

Inter, il punto sull’infermeria: chi rientra

Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo per la trasferta di Parma in programma domani, sabato 5 aprile, alle 18:00. Ma inevitabilmente le sue scelte saranno legate anche all’andata dei quarti di finale di Champions League col Bayern Monaco, che si giocherà martedì prossimo all’Allianz Arena.

Per la gara del Tardini il tecnico dell’Inter potrà contare sui rientri di Dimarco, Arnautovic e soprattutto di Lautaro Martinez. Mancheranno, dunque, solo Dumfries, Zielinski e Taremi.

Come sarà gestito Lautaro e le scelte del tecnico

Avere il fiato sul collo del Napoli non aiuta certo Inzaghi. Contro il Parma va schierata la migliore formazione possibile o è meglio non correre rischi? L’allenatore sembra propendere per la seconda ipotesi ed è proprio questo il motivo per cui capitan Lautaro dovrebbe partire dalla panchina. La sua presenza in Germania, contro un Bayern falcidiato dagli infortuni, è infatti troppo importante.

L’argentino giocherà comunque uno spezzone di partita per mettere benzina nelle gambe dopo l’infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con la sua nazionale e nei due successivi incontri disputati dall’Inter. Verso la panchina anche Dimarco e Calhanoglu. Il turco sta bene, è reduce dal gol nel derby di Coppa Italia, ma ha tremendamente bisogno di rifiatare. Andrebbe gestito pure Thuram, che sta facendo gli straordinari sebbene non al top della forma. Ma l’emergenza potrebbe costringere Tikus a sacrificarsi ancora per il bene collettivo.

Scoppia il caso Dumfries: perché il club è irritato

Assente dalla gara vinta con l’Atalanta a causa di una distrazione del bicipite femorale della coscia destra, Dumfries – stando alle prime comunicazioni – avrebbe dovuto far ritorno in campo proprio per la partita con il Parma. Ma così non sarà.

I tempi si allungano e, a quanto pare, la speranza del club è di riuscire ad averlo a disposizione per il quarto di ritorno col Bayern Monaco del 16 aprile. Intanto il club è infastidito dalla decisione del calciatore di affidarsi alle cure di un suo terapista di fiducia in Olanda. Una mossa non concordata con la società, che lo aspetta quanto prima in Italia per fare chiarezza.