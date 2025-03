Inter, infortunio Lautaro: dopo Thuram e Dumfries anche il Toro torna a Milano. I dubbi dei social

Gli esami a cui si è sottoposto il bomber nel ritiro con l'Argentina hanno evidenziato una lesione, che lo costringerà ai box per qualche giorno. Sul web, i tifosi avversari gridano al complotto

Dopo Marcus Thuram e Denzel Dumfries, anche Lautaro Martinez è costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il ritiro della nazionale. Il Toro, fermato da una lesione muscolare è già di ritorno a Milano per sottoporsi a ulteriori accertamenti da parte dei medici nerazzurri e avviare il percorso di recupero verso lo sprint finale di stagione. Intanto, sui social serpeggiano dubbi e perplessità in merito ai numerosi forfait alle nazionali in casa nerazzurra.

C’è lesione, Lautaro torna a Milano

Lautaro Martinez farà ritorno a Milano nelle prossime ore. Il capitano nerazzurro è stato, infatti, costretto ad abbandonare il ritiro della Selección per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Questa la diagnosi dell’equipe medica argentina, che non ha potuto far altro che rispedire in Italia il Toro per permettergli di sottoporsi ai controlli dello staff medico dell’Inter e avviare il percorso di recupero. Lautaro salta così le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedranno l’Argentina sfidare Uruguay e Brasile.

Quanto sta fermo il Toro

Nelle ultime ore si era pensato a un semplice risentimento muscolare post Atalanta, ma il riscontro medico è stato ben più pesante e ha condotto all’inevitabile decisione. Anche perché, i tempi di recupero potrebbero costringere Lautaro a saltare la gara in campionato contro l’Udinese in programma alle 18 di domenica 30 marzo e, con molta probabilità, anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan del 2 aprile. Per vedere, poi, il Toro tornare parzialmente con il Parma il 5 e, a pieno regime, per l’andata dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco dell’8 aprile.

Anche Thuram e Dumfries ai box

Un paio di settimane di stop, dunque, che vanno a sommarsi agli stop forzati che in questi giorni hanno costretto altri illustri compagni di club del Toro a dire di no alle rispettive nazionali. Parliamo, ovviamente di Marcus Thuram, “esentato” da Deschamps per permettergli di recuperare al meglio dal fastidio alla caviglia che lo tormenta da qualche tempo, e di Denzel Dumfries, sostituito per problemi fisici al 66’ della gara con l’Atalanta e “risultato non idoneo” per prendere parte alle sfide con l’Olanda. Anche per lui, il recupero è stimato in due settimane.

I dubbi dei social

Sui social, la concomitanza di infortuni e problemi con relativo ritorno alla casa base dei tre top di Simone Inzaghi ha scatenato la reazione critica dei tifosi avversari, che non hanno nascosto dubbi e perplessità. Qualcuno scrive: “Altra simulazione, sta già rotolando in aereo per il ritorno con Inzaghi che lo aspetta a braccia aperte” o ancora: “Tutto finto alla ripresa sta meglio e me”, “Guarda un po’ che combinazione!”, “Sta facendo rientrare i giocatori x tenerli al sicuro”, “Vanno in Nazionale e sono tutti infortunati rientrano nei rispettivi club e stanno benissimo. Tutti falsi”, “Trucchi del mestiere”, “Ma voi ci credete?”, “Il medico è Marotta…Ah ah ah”, scrive infine un tifoso tirando in ballo il presidente nerazzurro, che nelle ultime ore aveva parlato anche del rinnovo di Inzaghi.