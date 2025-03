Inter, Thuram e Dumfries saltano la Nazionale: il motivo. Il ct della Polonia si scusa con Inzaghi per Zalewski

Due calciatori tra i nerazzurri non rispondono alla convocazione della loro nazionale. Intanto dalla Polonia arriva un chiarimento sul caso Zalewski.

La sosta della nazionale è sempre un momento di bilancio per i club. Quello dell’Inter è sicuramente positivo alla luce del big match vinto ieri sera contro l’Atalanta dal quale è derivato il consolidamento del primo posto. Non dispiacciono poi ad Inzaghi le rinunce forzate alle rispettive nazionali di Dumfries e di Thuram. Mentre dalla Polonia arrivano le scuse del Ct per il caso Zalewski.

La dolce sosta di Inzaghi

Quello degli scontri diretti è stato un tema ricorrente per l’Inter, per il quale si è rimarcata l’incapacità dei nerazzurri di portarne a casa uno. Chiacchiere, che il successo sull’Atalanta ha spazzato via in un colpo solo. Così per Simone Inzaghi la sosta arriva tempestiva: questo è un buon momento per fermarsi per i campioni d’Italia. Lascia energia positiva nella rincorsa finale a tutti gli obiettivi che rimangono. E sono tanti.

Deschamps rimanda a casa Thuram

Dai ritiri delle nazionali qualche notizia è arrivata per i meneghini. Una importante dalla Francia: Didier Deschamps ha rispedito indietro Marcus Thuram. L’attaccante francese ha una caviglia un po’ malandata, per cui è meglio che si riposi e pensi a curarsi in vista del prosieguo della stagione. Diciamoci la verità, non è che Inzaghi abbia accolto così male la notizia.

Dumfries infortunato: l’Olanda non lo convoca

Non altrettanto buona è la notizia riguardante Denzel Dumfries. L’esterno olandese non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale. L’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo con l’Atalanta richiede un lavoro personalizzato che il calciatore dovrà effettuare proprio in questi giorni. La speranza è di recuperarlo per l’Udinese ma non è da escludere che possa volerci un po’ più di tempo per riaverlo a disposizione.

Probierz chiude il caso Zalewski

Tra Simone Inzaghi e Michal Probierz c’è stata qualche problema legato alla gestione in nazionale di Nicola Zalewski. Il Ct della Polonia ha però spento ogni discussione: “E’ una questione di traduzione, bisogna leggere tutto quello che ha detto Inzaghi, il quale ha detto semplicemente che spesso i giocatori tornano infortunati dagli impegni con le proprie Nazionali. Se è vero che è nervoso, è una questione di come qualcuno ha tradotto“.

Sempre Probierz ha poi aggiunto: “Auguro buona fortuna a Inzaghi e mi congratulo con lui per aver vinto l’ultima partita. Ho concordato con Nicola che lo avrei chiamato solo se avesse giocato con l’Atalanta. Più tardi, il nostro staff medico ha scritto a quello dell’Inter e si è scoperto che Nicola non si era ripreso, quindi non aveva senso che venisse. Auguro a Nicola e Piotr Zieliński una pronta guarigione. E se Inzaghi si è arrabbiato, mi dispiace di averlo fatto innervosire“.