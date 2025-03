Inter, duro sfogo di Inzaghi poi la brutta notizia sugli infortunati: il calendario fino al Bayern

Il tecnico lamenta scarsa considerazione per i risultati della sua squadra e anticipa che, contro l'Atalanta, non recupererà nessuno degli infortunati

L’Inter risolve la pratica Feyenoord senza particolari problemi e vola ai quarti di finale di Champions League: 2-0 in Olanda e 2-1 a San Siro, i nerazzurri hanno superato il turno quasi in scioltezza. Un risultato importante per l’Inter che ora può pensare al campionato e alla sfida scudetto in trasferta contro l’Atalanta. Ma fa rumore lo sfogo di Simone Inzaghi nel post-partita di ieri e preoccupa la situazione infortunati.

Inter-Feyenoord, lo sfogo di Inzaghi dopo la vittoria

Simone Inzaghi si è sfogato nel post-gara col Feyenoord, dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, mai messa a rischio dagli olandesi: “Sono molto soddisfatto, entrare nei quarti è qualcosa di importante. Dico grazie ai ragazzi, mi complimento davanti a voi perché sento pochi complimenti per loro, quindi li faccio io pubblicamente. Grande affetto ce lo danno i nostri tifosi, ci basta quello, ma vorrei sentirne ancora di più perché stiamo facendo così grandissime e nulla è scontato nel calcio”.

Inter, il punto sugli infortunati: brutte notizie per Inzaghi

Inzaghi nel post-gara ha risposto anche alle domande sugli infortunati. L’infermeria dei nerazzurri nei giorni scorsi si è riempita con pedine fondamentali per le rotazioni dell’allenatore. Su tutti Dimarco, poi Zielinski, Darmian e l’acquisto di gennaio Zalewski. Inzaghi ha commentato così la situazione: “Non recupera nessuno (per Bergamo, ndr), purtroppo. Frattesi era solo affaticato, non ci sono allarmi, mentre De Vrij aveva un problemino ieri poi nel riscaldamento non se l’è sentita e abbiamo preferito tenerlo a riposo con la speranza di riaverlo domenica”.

Il calendario dell’Inter fino al Bayern Monaco

Inzaghi si è poi concentrato sul calendario fitto di impegni: “Saranno due mesi importantissimi, sappiamo cosa vuol dire giocare ogni 72 ore, ma lo facciamo con grandissimo entusiasmo. Ci manca l’ultima gara prima dell’ultima sosta, ce la giocheremo nel migliore dei modi con un avversario di assoluto valore”.

L’Inter rimane in gioco su tutti e tre i fronti. Analizzando il calendario fino alla doppia sfida contro il Bayern, i nerazzurri scenderanno in campo domenica contro l’Atalanta nella sfida scudetto. Poi, dopo la sosta per le nazionali, contro l’Udinese, domenica 30 marzo. Tre giorni dopo è in programma la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, quindi la gara del Tardini contro il Parma. Tra l’andata e il ritorno c’è la sfida casalinga contro il Cagliari.

Ma Inzaghi non non sembra troppo preoccupato: “Questa squadra è tagliata per ogni competizione, poi è vero che i numeri della Champions sono diversi, abbiamo subito meno gol ma ne abbiamo anche fatti meno. Siamo in ballo su tutti i fronti, siamo felici di essere all’Inter, in un’atmosfera magica come San Siro”.