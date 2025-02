Inter, torna il tabù Milan: ad aprile altri due derby in Coppa Italia. Inzaghi (per ora) snobba i rossoneri 

Dopo aver superato la Lazio stasera i nerazzurri si sono qualificati alla doppia semifinale con i rossoneri, avversario che non hanno mai battuto questa stagione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo la vittoria di stasera contro la Lazio saliranno a 5 i derby stagionali tra Inter e Milan: ad aprile i nerazzurri sfideranno i rossoneri due volte nel giro di tre settimane nelle semifinali di Coppa Italia. Per la squadra di Simone Inzaghi l’occasione di sfatare il grande tabù di questa annata: il tecnico, per ora, non vuole però pensare ai derby.

Inter, altri due derby col Milan ad aprile

Eliminata la Lazio, ecco il Milan: il prossimo avversario dell’Inter in Coppa Italia saranno proprio i rossoneri, che la squadra di Simone Inzaghi affronterà due volte nel giro di tre settimane nelle semifinali del trofeo tricolore. Le date dei prossimi derby sono già stabilite: il 2 aprile l’andata, il 23 aprile il ritorno, anche se è possibile lo spostamento degli incontri al giorno precedente o a quello successivo per esigenze televisive e di calendario del campionato di serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte:

Milan, tabù stagionale dell’Inter

Per raggiungere la finale di Coppa Italia, dunque, l’Inter dovrà sfatare il grande tabù di questa stagione. Nei 3 derby disputati finora contro il Milan, infatti, i nerazzurri hanno sempre affrontato lo stesso destino: favoriti alla vigilia, sconfitti al fischio finale. È accaduto nel derby di andata in campionato, lo scoro 22 settembre, finito 2-1 per il Milan grazie al gol partita di Gabbia all’89’ dopo il botta e risposta tra Pulisic e Dimarco.

Il Milan s’è poi aggiudicato il derby della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, imponendosi in rimonta per 3-2 con la rete al 93’ di Abraham, e ha sfiorato il tris nel secondo derby di campionato: colpita da Reijnders, l’Inter è stata salvata al 93’ da De Vrij.

Inter, Inzaghi snobba il Milan (per ora)

Probabilmente l’Inter avrebbe voluto incrociare un altro avversario nella sua strada verso la finale di Coppa Italia. Al momento, però, Simone Inzaghi non sembra preoccupato: sabato c’è la sfida scudetto col Napoli, poi l’andata degli ottavi di Champions League col Feyenoord, la squadra che ha eliminato proprio i rossoneri ai playoff.

“Al Milan penseremo ad aprile – le parole del tecnico nerazzurro oggi nel post-gara – , adesso abbiamo tante partite ravvicinate e siamo in difficoltà con gli infortuni sugli esterni: avevamo fuori Carlos Augusto e Zalewski, oggi s’è fermato Darmian. Siamo in emergenza, ma dobbiamo andare avanti. Questa era la prima di 6 partite in 20 giorni: sappiamo quello che ci aspetta”.