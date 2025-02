Pagelle di Inter-Lazio 2-0: che perla di Arnautovic! Calhanoglu raddoppia su rigore, Isaksen ci prova

I top e flop del quarto di finale di Coppa Italia del Giuseppe Meazza. Con un gol per tempo i nerazzurri chiudono la pratica e si regalano il Milan.

E così avremo un altro derby della Madonnina. L’Inter batte 2-0 la Lazio, si qualifica alle semifinali di Coppa Italia e si regala un doppio confronto con il Milan nel prosieguo della competizione. A decidere l’incontro un capolavoro di Arnautovic e poi il bis di Calhanoglu su calcio di rigore procurato da un buon Correa. I biancocelesti di Baroni ci provano ma davanti sono spuntati e non concretizzano.

Le scelte di Inzaghi e Baroni

Coppa Italia significa anche turnover e spazio a calciatori che abitualmente giocano meno. Nell’Inter centrocampo e attacco sono rivoluzionati da Simone Inzaghi, anche in considerazione del big match con il Napoli di sabato prossimo. Arnautovic e Taremi hanno il compito di non far rimpiangere Lautaro e Thuram. Nella Lazio, invece, Tchaouna da prima punta è la novità più significativa.

Il capolavoro di Arnautovic rompe l’equilibrio

Nella prima frazione è l’Inter ad avere maggiormente il pallino del gioco. La Lazio, però, verticalizza immediatamente rendendosi anche più pericolosa dei padroni di casa. Dopo 20 minuti abbandona il campo Darmian, vittima di un infortunio muscolare. L’equilibrio della gara viene interrotto da una prodezza balistica di Arnautovic con una conclusione a volo nata da una ribattuta della difesa biancoceleste. Impossibile intervenire per Mandas.

Calha completa l’opera e qualifica i nerazzurri

Le iniziative della Lazio sono per lo più individuali, con Isaksen il più ispirato della comitiva. Baroni prova a quel punto a cambiare inserendo le pedine offensive disponibili in panchina. Tra queste c’è anche Nuno Tavares, terzino sì ma con licenza di attaccare. Inzaghi passa alla difesa a 4 in replica alle mosse nemiche. Da uno spunto di Correa arriva il rigore procurato da Gigot: lo finalizza Calhanoglu che spiazza Mandas e manda i nerazzurri in semifinale.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6 Attento e sul pezzo ma non fa parate memorabili.

Attento e sul pezzo ma non fa parate memorabili. Pavard 6 Una leggerezza con un retropassaggio no-sense poteva costargli caro. Fatica un po’ stasera il francese, anche dopo i cambi della Lazio e gli ingressi di Nuno Tavares e Noslin.

Una leggerezza con un retropassaggio no-sense poteva costargli caro. Fatica un po’ stasera il francese, anche dopo i cambi della Lazio e gli ingressi di Nuno Tavares e Noslin. De Vrij 6 Si riprende la scena a dispetto di Acerbi e non lo fa rimpiangere.

Si riprende la scena a dispetto di Acerbi e non lo fa rimpiangere. Bisseck 6,5 Isaksen lo punta ma il roccioso tedesco non si fa superare facilmente.

Isaksen lo punta ma il roccioso tedesco non si fa superare facilmente. Darmian 6 Un infortunio muscolare lo chiama subito fuori dal match. (Dal 23′ Dumfries 6 Buon impatto sul match del terzino olandese che naturalmente ha un altro passo rispetto al predecessore. L’ingresso di Dumfries lo costringe a sacrificarsi di più).

Un infortunio muscolare lo chiama subito fuori dal match. (Dal 23′ Buon impatto sul match del terzino olandese che naturalmente ha un altro passo rispetto al predecessore. L’ingresso di Dumfries lo costringe a sacrificarsi di più). Frattesi 6,5 Uno degli uomini più attesi, dato lo scarso minutaggio. Alcune accelerazioni mettono in difficoltà i biancocelesti. (Dall’84’ Barella ng )

Uno degli uomini più attesi, dato lo scarso minutaggio. Alcune accelerazioni mettono in difficoltà i biancocelesti. (Dall’84’ ) Asllani 6 Becca un giallo evitabile e si sa già questo cosa comporta nell’oculata gestione di Inzaghi. (Dal 64′ Calhanoglu 6,5 Il contesto è di battaglia e il turco deve adeguarsi. Marca il tabellino su rigore).

Becca un giallo evitabile e si sa già questo cosa comporta nell’oculata gestione di Inzaghi. (Dal 64′ Il contesto è di battaglia e il turco deve adeguarsi. Marca il tabellino su rigore). Zielinski 6,5 Si abbassa molto per favorire il palleggio, si alterna con Asllani alla regia. Mette tanta qualità in campo.

Si abbassa molto per favorire il palleggio, si alterna con Asllani alla regia. Mette tanta qualità in campo. Dimarco 5,5 Non la sua miglior performance. Appare un po’ pigro talvolta. (Dal 64′ Bastoni 6 Entra sostanzialmente per difendere e mantenere la posizione).

Non la sua miglior performance. Appare un po’ pigro talvolta. (Dal 64′ Entra sostanzialmente per difendere e mantenere la posizione). Taremi 5,5 Maluccio. Sbaglia spesso posizioni e giocate.

Maluccio. Sbaglia spesso posizioni e giocate. Arnautovic 7,5 Segna un gol meraviglioso che spacca la partita. Da evidenziare anche l’atteggiamento, molto collaborativo nei confronti della squadra. (Dal 64′ Correa 6,5 Si procura il rigore del 2-0).

Le pagelle della Lazio