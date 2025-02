Donnarumma, l’agente chiude all’Inter: Martinez si gioca la candidatura per il dopo Sommer

L’agente del portiere esclude contatti con i nerazzurri e dà priorità al rinnovo col Psg: lo spagnolo ex Genoa ha un mese per convincere il club a puntare su di lui

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La priorità di Gianluigi Donnarumma è il Psg: Enzo Raiola, agente del portiere della Nazionale, fa chiarezza sul rinnovo di contratto del suo assistito e di fatto chiude la porta all’Inter: i nerazzurri pensavano all’ex Milan per il post-Sommer che, ora, può diventare un problema. Della situazione può approfittare Josep Martinez: lo spagnolo ha un mese per convincere il club a puntare su di lui.

Donnarumma, l’agente nega contatti con l’Inter

“Non ci sono stati contatti con l’Inter o con altre società”. Così Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha parlato al ChiamarsiBomber.com riguardo alla situazione contrattuale del suo assistito in scadenza con il Psg a giugno 2026. Secondo l’agente, la priorità del portiere della Nazionale è quella di rinnovare con la società parigina e anche il Psg non vuole separarsi da Donnarumma. Il portiere, inoltre, pare essere pronto ad andare incontro alla dirigenza transalpina che punta a un ridimensionamento del monte ingaggi della squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma chiude all’ipotesi Inter

Le parole di Raiola, dunque, rappresentano una chiusura al possibile trasferimento all’Inter. Ripetutamente negli scorsi mesi erano spuntate indiscrezioni sull’interesse del club nerazzurro per Donnarumma, che pur dichiarando la sua volontà di restare a Parigi non ha mai apertamente smentito, fino a oggi, contatti con la dirigenza dell’Inter.

Inter, cambia la strategia per il post-Sommer

Dopo le dichiarazioni dell’agente del giocatore, l’Inter sarà probabilmente costretta a cambiare strategia e obiettivi per il portiere chiamato a sostituire Yann Sommer. Lo svizzero ha ancora un anno di contratto – l’accordo con l’Inter scade nel 2026 – ma a dicembre ha compiuto 36 anni e in questa stagione, pur tenendo comunque un buon rendimento, non è riuscito a replicare le prestazioni della scorsa annata, tra le migliori in assoluto della sua carriera.

Josep Martinez pronto a convincere l’Inter

L’Inter ha bisogno di un numero uno a cui affidare il suo futuro, ma sa che di non avere grandi risorse da investire sui cartellini di giocatori già affermati: lo stesso Beppe Marotta è stato chiaro quando ha parlato della nuova strategia di Oaktree, che ha intenzione di puntare forte su giovani in grado di generare plusvalenze.

Tradotto: Donnarumma in scadenza era un potenziale affare, se sfuma l’Inter si affiderà probabilmente a un portiere emergente. E, a quel punto, chissà che non possa essere promosso Josep Martinez, 26enne che ha debuttato sabato da titolare proprio per l’infortunio di Sommer. Dovesse giocarsi bene le sue chances nel mese che separa l’Inter dal rientro di Sommer, lo spagnolo potrebbe avanzare la sua candidatura a futuro numero 1 dei nerazzurri.