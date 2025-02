Inter, il messaggio di Sommer dopo l'intervento non tranquillizza i tifosi

Il portiere svizzero è stato operato al pollice infortunato e dall'ospedale scrive sui social: il suo vice Martinez dovrà fare gli straordinari

Difficile credere alla casualità quando ci si fa male come è capitato a lui. Può facile pensare al destino o al karma: Yan Sommer si è infortunato alla mano destra in allenamento in maniera rocambolesca: palla che colpisce il palo e gli rimbalza violentemente sul dito, frattura e operazione indispensabile. Il tutto proprio alla vigilia del mese di fuoco che attende i nerazzurri e in cui ci si giocherà tutto tra campionato e Champions.

Operazione riuscita per Sommer

L’intervento per ridurre e sintetizzare la frattura della testa della falange prossimale del pollice è riuscito perfettamente ma i tempi di recupero sono risultati più lunghi del previsto. Il portiere svizzero, con ogni probabilità, si rivedrà solo dopo la sosta di campionato di metà marzo per le Nazionali.

Tutte le gare che salterà Sommer

Sommer non difenderà la porta nerazzurra nel momento clou della stagione e salterà le partite contro il Genoa (stasera in campionato), Lazio (martedì in Coppa Italia), Napoli (sabato prossimo al Maradona in campionato), andata e ritorno contro il Feyenoord (Champions League 5 e 12 marzo), Monza (campionato) e Atalanta (17 marzo, campionato).

Il messaggio di Sommer

Oggi il portiere svizzero ha mandato un messaggio social a tutti i tifosi dell’Inter dall’ospedale: “Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!”.

La paura dei tifosi

Sul web fioccano i commenti ed assieme ai messaggi di auguri a Sommer (“torna presto”, “ti aspettiamo”) spiccano le preoccupazioni per chi dovrà sostituirlo. Josep Martinez, specie in questo mese decisivo, non rassicura tutti: “Adesso si capirà se effettivamente l’investimento di 13 milioni sarà stato giusto!” e anche: “vorrei fare i complimenti al Mister, che nel corso della stagione ha dato possibilità e minuti a Martinez , così da essere pronto in caso di un infortunio di Sommer. Bene, bravo, Bis! Prega di non perdere anche questo campionato per scelte assurde e cambi sbagliati”.