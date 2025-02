Inter, infortunio Sommer: salterà Napoli e Champions. Martinez vuole convincere Inzaghi e allontanare Donnarumma

In un periodo in cui si giocherà tutto tra Champions League, Coppa Italia e scudetto, l'Inter perde Sommer per infortunio: al suo posto pronto Martinez

In quello che con ogni probabilità sarà il momento clou della stagione dell’Inter, che nelle prossime settimane si giocherà una fetta importante dello scudetto oltre alla possibilità di fare strada sia in Champions League che in Coppa Italia, i nerazzurri dovranno fare a meno di un elemento chiave come Yann Sommer, infortunatosi al pollice destro.

Al suo posto ci sarà finalmente spazio per Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa per ereditare in futuro proprio il ruolo di Sommer, ma che fin qui ha disputato solamente una partita, tanto che in chiave di calciomercato si è già parlato di un suo possibile addio con l’Inter che starebbe pensando all’ex rivale Gianluigi Donnarumma per raccogliere l’eredità del portiere elvetico.

Tegola Sommer per l’Inter

Brutte notizie in casa Inter, che già non sta attraversando certo il miglior momento. I nerazzurri dovranno infatti fare a meno per tre o quattro settimane di Yann Sommer, che – come evidenziato dai controlli ai quali si è sotto posto oggi giovedì20 febbraio – ha rimediato una frattura alla testa della falange del pollice destro, come comunicato dal club meneghino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”.

Che partite salterà Sommer

Un’assenza pesante in periodo clou della stagione dei nerazzurri, che nel prossimo mese si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, quella in semifinale in Coppa Italia e una buona fetta del campionato, che vede al momento l’Inter a due punti di distanza dal Napoli.

Sommer salterà quasi certamente le prossime tre o quattro partite di Serie A, compreso lo scontro diretto contro il Napoli in programma domenica 2 marzo che potrebbe risultare quasi decisivo perle sorti del campionato, mentre sarà in dubbio per l’altro big match contro l’Atalanta, questo in programma il 16 marzo. Oltre a questi l’estremo difensore elvetico non potrà difendere i pali della porta dell’Inter nel quarto di finale di Coppa Italia in programma martedì 25 febbraio contro la Lazio e l’andata e il ritorno degli ottavi di Champions League che si disputeranno tra il 4 e 5 e l’11 e 12 marzo.

Chance per Martinez di allontanare il mercato

L’assenza forza di Sommer regala una chance d’oro a Josep Martinez, che finora è sceso in campo solamente una volta in occasione – nella quale ha tenuto la porta inviolata – dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Arrivato quest’estate dal Genoa per 13,5 milioni di euro, l’obiettivo dell’Inter era quello di inserire il portiere spagnolo gradualmente nelle rotazione in modo da poter sfruttare la chioccia di Sommer, dal quale poi dovrebbe ereditare il ruolo di titolare.

Il fatto però che Simone Inzaghi lo abbia utilizzato così poco ha portato molti a pensare a una bocciatura di Martinez, di cui si era anche già parlato di un possibile addio – anche se era apparsa da subito un’ipotesi di difficile realizzazione – ma soprattutto dell’Inter che aveva iniziato a guardarsi attorno in cerca di un erede di Sommer che non facesse rimpiangere il portiere svizzero, con l’ex capitano dei rivali del Milan Gianluigi Donnarumma, finito spesso al centro delle critiche al PSG e con il contratto in scadenza nel 2026, da molti individuato come principale obiettivo di Giuseppe Marotta. Insomma, in queste uscite importanti Martinez si giocherà tanto del suo futuro in nerazzurro, ora starà a lui far ricredere Inzaghi e dimostrare di essere un degno titolare per la porta dell’Inter.