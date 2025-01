Donnarumma non chiude la porta all’Inter: le parole sul contratto scatenano i tifosi del Milan

Dopo la vittoria sul Manchester City il portiere ha parlato del rinnovo col Psg come di una priorità senza smentire però le ultime voci di mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da ex Milan a futuro dell’Inter: questa la parabola che potrebbe compiere Gigio Donnarumma. Dopo la vittoria sul Manchester City il portiere ha detto di voler rinnovare col Psg, ma non ha smentito le voci di mercato sul possibile passaggio ai nerazzurri: quanto basta per scatenare i tifosi delle milanesi sui social.

Inter-Donnarumma, il portiere non smentisce

Gigio Donnarumma può davvero diventare un giocatore dell’Inter, “tradendo” il suo passato al Milan? Sono in molti a chiederselo dopo le voci di mercato che si sono diffuse nell’ultimo mese circa un interessamento dei nerazzurri al portiere della Nazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Voci che sono state rilanciate ieri da Sky Sport, secondo cui né Donnarumma né il suo entourage avrebbero fino a ora smentito le indiscrezioni delle ultime settimane riguardo ad un suo possibile futuro all’Inter.

Inter, le parole di Donnarumma sul rinnovo col Psg

Smentita che non è arrivata neanche ieri sera, dopo la rocambolesca vittoria in rimonta del Psg sul Manchester City. Intervistato riguardo alla questione del prolungamento di contratto col club transalpino, lo stesso Donnarumma ha spiegato di voler restare a Parigi, ma usando toni piuttosto soft. “Escono tante voci, io sto bene qua – ha dichiarato il numero uno della Nazionale – dove tutti mi vogliono bene; in società tutti mi stimano. La mia priorità è rinnovare”.

Donnarumma, i dubbi del Psg

Priorità che, però, il Psg non sembra avere: ad oggi le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate e la sensazione è che il club francese possa fare un passo indietro di fronte all’idea di prolungare un contratto da 12 milioni di euro l’anno a un portiere che il tecnico Luis Enrique ha occasionalmente spedito anche in panchina nel corso di questa stagione. Ed è bene ricordare che, senza un rinnovo entro giugno, il costo del cartellino di Donnarumma subirebbe una flessione nel prossimo mercato estivo.

Donnarumma nerazzurro, le reazioni dei tifosi di Inter e Milan

Con le parole di ieri, dunque, pare che Donnarumma abbia voluto tenere una porta aperta all’interesse dell’Inter. In attesa di una mossa concreta da parte dei nerazzurri, i tifosi di Inter e Milan si sono già scatenati sui social sull’argomento. I supporter nerazzurri accoglierebbero il portiere a braccia aperte. “Donnarumma all’Inter ci sta alla grande!!”, commenta Max su X. “Non vediamo l’ora”, aggiunge Must. “Donnarumma da noi? Dove si firma”, commenta Mariusz.

Di tutt’altro tenore i commenti dei milanisti, presso cui Donnarumma già non godeva di grande stima. “Appena è andato via lui abbiamo vinto lo scudetto, allora speriamo che l’Inter lo prenda davvero”, scrive Giovanni. “Pochi nella storia del Milan peggio di lui”, aggiunge Luca. “Donnarumma e Inter… ovvio che tra soggetti così ci sia feeling”, attacca Leo. “Tutti voi li attirate i traditori e i rinnegati…”, la chiosa di Riccardo.