Donnarumma, rivincita su Singo: torna titolare ed è decisivo nel trionfo del Psg in Supercoppa

Il trionfo del portiere in Supercoppa francese: Gigio insuperabile, il PSG batte il Monaco di quel Singo autore dell'intervento killer 2 settimane fa

Gigio è tornato. Dopo il lungo stop causato dal grave infortunio al volto, poco prima di Natale, Gianluigi Donnarumma è stato protagonista in grande stile, risultando decisivo nella vittoria del Paris Saint-Germain proprio contro il Monaco di Singo (autore dell’intervento killer due settimane fa) nella Supercoppa francese. Le sue parate hanno permesso ai parigini di sollevare il trofeo grazie anche a un gol di Dembélé al 92’. Il portiere italiano con un post sui social, post gara, ha scatenato il web.

Donnarumma e i dubbi alla vigilia: risposta da campione

Alla vigilia del match, Luis Enrique aveva mantenuto viva l’incertezza sulla titolarità di Donnarumma, lasciando intendere che il ballottaggio con il russo Matvej Safonov fosse più aperto che mai.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Uno scenario che già si è ripetuto più volte da inizio stagione. Nonostante ciò, il portiere stabiese è stato scelto per partire dal primo minuto e ha ripagato pienamente la fiducia con una prestazione straordinaria.

PSG, Donnarumma: una partita impeccabile, parate e precisione

Donnarumma ha messo a referto cinque interventi decisivi, di cui alcuni davvero spettacolari. Inoltre, ha mostrato notevoli progressi con i piedi, un aspetto del gioco che in passato era considerato il suo punto debole, completando 29 passaggi su 33.

Grazie a questa prestazione, è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. Al termine della gara, disputata a Doha in Qatar, i tifosi del PSG si sono riversati sui social per celebrare Gigio, giudicando “surreale” l’idea di metterlo in competizione con Safonov, acquistato in estate per 20 milioni dal Krasnodar.

Donnarumma, il ritorno dopo l’infortunio: una prova di forza

La prova di Donnarumma assume un valore ancora maggiore considerando che si trattava della sua prima partita dopo l’infortunio dello scorso 19 dicembre, avvenuto proprio contro il Monaco in campionato.

In quell’occasione, una dura tacchettata di Singo lo aveva costretto a lasciare il campo sanguinante, con una ferita che aveva richiesto una decina di punti di sutura sulla guancia.

Donnarumma, un futuro ancora da protagonista con il PSG

La prestazione contro il Monaco è stata una vera e propria iniezione di fiducia per Gigio, che ha voluto celebrare il trionfo con un post su Twitter: “Champions ole ole ole!”, accolto calorosamente dai tifosi con numerosi like e commenti di sostegno.