Psg, senza Donnarumma l'eroe in coppa è il portiere Safonov con due rigori parati: cambiano le gerarchie?

Mentre Gigio prosegue le cure dopo l'intervento di Sinigo, i parigini si qualificano solo ai penalty col Lens grazie alle prodezze del russo

Non sarà un Natale sereno questo per Donnarumma: Gigio è alle prese col recupero dopo il brutto infortunio al viso per l’intervento killer di Singo nel match col Monaco e per ora sta lavorando solo in palestra. Il suo ritorno in campo è previsto per il nuovo anno, ma sarà ancora titolare? Già in passato Luis Enrique aveva preferito schierare tra i pali l’altro portiere, Safanov. E ieri, in coppa di Francia, il russo è stato il migliore in campo, decisivo nel successo ai rigori dei parigini contro il Lens.

Che sofferenza per il Psg

Sulla carta doveva essere una passeggiata per il Psg la gara dei sedicesimi di Coppa di Francia contro il Lens ma la partita si è trasformata presto in una battaglia e i parigini l’hanno spuntata solo ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Ora affronteranno l’Espaly, club di terza divisione, agli ottavi ma chissà se tra i pali ci sarà ancora Donnarumma. Molti rimpianti per il Lens che non ha saputo sfruttare diverse occasioni concesse dalla capolista di Ligue 1.

Primo tempo senza grosse emozioni, eccezion fatta per un gol annullato ad Hakimi al 25′. Nella ripresa Angelo Fulgini ha fallito due volte l’opportunità di segnare (53esimo, 62esimo). Al 66′ però passa il Lens con l’ex Fiorentina Nzola che devia in maniera decisiva un tiro Khusanov, in agguato nell’area avversaria. L’euforia dura solo 4′ perchè al 70′ arriva il pari di Gonçalo Ramos (quarto gol nelle ultime quattro partite) che su assist di Marquinhos, ha approfittato di un grosso errore di Kevin Danso.

Le prodezze di Safonov

I 90′ regolamentari si sono chiusi sull’1-1. Ai rigori hanno segnato Przemyslaw Frankowski, Vitinha, Florian Sotoca, Ramos, Neil El-Aynaoui e Ousmane Dembélé ma decisive sono state le due parate di Safonov prima su Nzola, con l’aiuto della traversa, e poi – dopo il rigore realizzato da Bradley Barcola – su Andy Diouf. Psg agli ottavi, Safonov eroe della serata e per Donnarumma ora la strada per tornare titolare si fa sempre più in salita.