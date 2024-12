Donnarumma: la decisione del Giudice sportivo dopo l'intervento di Singo che non era stato neanche ammonito

I provvedimenti disciplinari in Ligue1: l'arbitro Letexier era stato ferocemente criticato per non aver sanzionato il giocatore del Monaco

Le immagini di Gigio Donnarumma ferito al volto hanno fatto il giro del mondo. Il numero uno del Paris Saint-Germain ora sta bene, sebbene porti chiaramente sul volto i segni del violento impatto con l’ex torinista Singo. A tal proposito è arrivata anche la decisione del giudice sportivo sul calciatore del Monaco: squalifica per una sola giornata e con una motivazione peraltro differente da quella che si può immaginare. Ricordiamo che l’ivoriano in campo non era stato neppure ammonito dopo l’intervento killer.

Donnarumma sfregiato: la commissione disciplinare non interviene

10 punti di sutura. Tanto è costato a Gigio Donnarumma lo scontro di gioco con Wilfried Singo. Oltre al danno, poi, c’è stata anche la beffa della mancata sanzione nei confronti del difensore che ha potuto tranquillamente proseguire la propria partita (era stato ammonito in precedenza, anche col solo giallo sarebbe stato espulso). Come se non bastasse, neppure la commissione disciplinare della LFP ha deciso di intervenire sulla questione, lasciando sostanzialmente tutto inalterato. Ciò che rimane di quel terribile fallo è il volto sfigurato del numero 1 del Paris Saint-Germain.

Singo squalificato, ecco perché

Ma allora per quale motivo è stato squalificato Singo? Semplice accumulo di cartellini gialli, dal momento che l’ex difensore del Torino era diffidato e ha poi ricevuto un’ammonizione per motivi diversi. In Francia si parla di scandalo arbitrale, in effetti sembrava già assurdo che l’ivoriano avesse potuto terminare la gara senza alcun tipo di problema dopo il danno arrecato al suo avversario. Nel comunicato della LFP non ci sono riferimenti a quello scontro di gioco, chiaramente involontario ma da questo punto di vista poco conta.

Il difensore salterà la Supercoppa…contro il PSG

Singo salterà dunque la prossima partita e il caso vuole che sia proprio contro il PSG. Il Monaco affronterà infatti la squadra di Luis Enrique nella finale di Supercoppa di Francia che si giocherà il 5 gennaio. Serpeggia delusione, dunque, tra i numerosi appassionati di Ligue 1 che auspicavano in una punizione esemplare considerando come lo scontro si potesse facilmente evitare. Nulla di fatto invece: si riprenderà regolarmente come se nulla fosse accaduto. Anche se Donnarumma ricorderà l’episodio per un po’.