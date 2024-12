Il post di Donnarumma dopo lo scontro con Singo, gli sfottò di Balotelli e Borriello e la reazione della compagna

Il portiere del PSG e della Nazionale italiana ha voluto rassicurare i suoi tifosi dopo lo scontro con Singo: e sotto il post Instagram arrivano i simpatici sfottò di Balotelli e altri amici

Dopo lo spavento di ieri per il calcio in faccia ritiratogli da Singo e l’uscita con il volto completamente insanguinato, Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante hanno voluto tranquillizzare i fan sulle condizioni del portiere del PSG. Sotto al post di Gigio non sono mancate le simpatiche reazioni dei suoi colleghi-amici, che hanno provato a tirargli su il morale.

Donnarumma tranquillizza i fan dopo lo scontro con Singo

Dopo il violento scontro di ieri con Singo in occasione del match di Ligue 1 tra Monaco e Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma ha voluto tranquillizzare i propri fan, preoccupati dopo averlo visto uscire con il volto insanguinato, con un post sul proprio profilo Instagram in cui si mostra steso sul divano con il proprio cane e con una vistosa medicazione sul volto, il tutto accompagnato dalla didascalia: “Tutto bene” con l’emoji della classica gestualità italiana.

Le reazioni di Balotelli, Borriello e non solo

A provare ad alzare il morale di Donnarumma ci hanno pensato alcuni colleghi a lui vicini con una serie di simpatici sfottò, come Mario Balotelli che ironicamente scrive: “C***o, non poteva prenderti il naso?” il tutto accompagnato dall’emoji della faccina che ride. Simpatiche anche le reazioni di Stefano Sorrentino e Samu Castillejo, che concordano su una cosa: “Sei più bello così fratm”.

C’è chi invece come Marco Borriello vede Gigio pronto per un ruolo sul piccolo schermo in una delle serie televisive italiane più famose e apprezzate degli ultimi anni: “Frate, pronto per Gomorra 6”. E a proposito di Gomorra è arrivato anche il messaggio di Salvatore Esposito, il quale scrive: “Mamma mia bro!”.

Il messaggio della compagna

Anche la futura moglie di Donnarumma, Alessia Elefante, ha voluto ringraziare i fan per i tanti messaggi di sostegno condividendo attraverso una storia Instagram una foto di Gigio che tiene in braccio il figlio di soli tre mesi Leonardo con scritto: “Papi forte. Grazie a tutti per i messaggi”, il tutto con vari cuori di contorno.