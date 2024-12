Monaco-Psg, terribile infortunio per Donnarumma: Singo lo colpisce con un calcio al volto. Come sta il portiere

L’estremo difensore dell’Italia è uscito al 19’ del primo tempo dopo aver ricevuto un calcio da Singo: volto tumefatto e ricoperto di sangue. Nessun provvedimento per l’ex Torino

Attimi di terrore per Gianluigi Donnarumma costretto a uscire dal campo nel corso del primo tempo della gara di Ligue 1 tra il Monaco e il PSG. L’ex portiere del Milan ha ricevuto una “tacchettata” in pieno volto ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Il terribile contatto Singo-Donnarumma

Al 17’ l’episodio che costringe Gianluigi Donnarumma a uscire dal terreno di gioco. In un’azione sulla fascia destra del Monaco, Singo arriva in area di rigore con il portiere della nazionale velocissimo a uscire basso per bloccare l’azione del suo avversario: Gigio colpisce la palla che si alza e Singo forse nel tentativo di saltare finisce per colpire con i tacchetti il giocatore della nazionale italiana. Il piede destro dell’ex Torino termine la sua corsa direttamente sul volto del portiere che sbatte anche violentemente la testa sul terreno di gioco. Le sue condizioni però sono tutte da stabilire e solo nelle prossime ore si saprà quanto tempo dovrà rimanere fermo e quali sono le conseguenze dello scontro.

Nessun provvedimento per l’ex Torino

E’ stato immediato l’intervento dei sanitari del PSG che sono entrati in campo per sincerarsi delle condizioni di Donnarumma. Fortunatamente il portiere non ha mai perso conoscenza ma uscendo dal campo, il suo volto ha sicuramente destato preoccupazione visto che era completamente insanguinato. Gigio è stato immediatamente sostituito dall’allenatore Luis Enrique che ha inserito Safonov. L’arbitro del match ha giudicato lo scontro completamente fortuito e non ha preso nessun provvedimento nei confronti dell’ex giocatore del Torino. Ma la panchina della formazione parigina ha protestato vivacemente chiedendo il cartellino rosso per il giocatore, che era anche già stato ammonito nel corso del match.

Il momento difficile di Gigio

Non è stato un anno particolarmente fortunato per Donnarumma fino a questo momento. Il portiere ex Milan è stato messo spesso in discussione con Luis Enrique che gli ha preferito anche Safonov. Non è da escludere neanche un addio da Parigi per Gigio il cui contratto con il PSG scade nell’estate del 2026 e per il momento tutti i discorsi legati a un possibile rinnovo sono andati a finire in un vicolo cieco. Non è da escludere neanche un ritorno in Italia con l’Inter che si sarebbe informata sulla situazione del portiere.