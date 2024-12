Donnarumma: Singo vittima di insulti razzisti, il Psg pubblica il video delle scuse. E arrivano le accuse di Ramos e Marquinhos

L’ex difensore del Torino è finito nel mirino degli hater dopo il colpo rifilato al portiere dell’Italia: Marquinhos e Ramos se la prendono con il direttore di gara Letexier

Gigio Donnarumma spera di tornare presto in campo ma per il momento deve pensare solo alla sua guarigione che non sarà semplice e che lascerà sicuramente dei segni sul suo volto. Il portiere della nazionale italiana ha lasciato il campo con dei segni ben visibili sul volto, dieci punti di sutura e ora tutti gli esami da sostenere per capire l’entità del suo infortunio. Intanto il Psg pubblica il video dell’incontro tra Singo e il portiere della Nazionale con le scuse del difensore e il sorriso di Gigio.

Singo si scusa ma non basta

Wilfred Singo si è immediatamente scusato con Donnarumma, sui social l’ex difensore del Torino ha pubblicato subito dopo il match un messaggio in cui ha chiesto scusa all’ex estremo difensore del Milan: “Vorrei scusarmi con Gianluigi Donnarumma – ha scritto – il mio gesto non è stato assolutamente volontario ma dopo ho visto che ha subito un brutto infortunio al volto. Gli auguro una buona guarigione”. Parole che però non sono bastate a calmare le acque dopo un episodio destinato a far molto discutere visto che l’ex difensore del Torino nella circostanza non è stato neanche ammonito dall’arbitro Letexier.

Gli insulti razzisti al difensore

Il messaggio di Singo però è servito anche a tanti utenti social per scatenare la propria rabbia. Molti commenti arrivano anche dall’Italia e in tanti fanno notare che un intervento del genere appartiene più a un ring che a un campo di calcio, c’è chi chiede una squalifica esemplare ma arrivano anche tanti messaggi di odio e anche delle frasi razziste nei confronti del giocatore. “Il tuo posto non è su un campo da calcio ma in uno zoo” e ancora: “Dovresti andare in prigione, sei un primitivo”.

Le accuse di Marquinhos e Ramos

Se Luis Enrique ha scelto la strada della diplomazia non hanno fatto lo stesso alcuni giocatori del PSG che dopo il match si sono scagliati contro l’arbitro e contro il mancato provvedimento nei confronti del giocatore ivoriano: “Penso che tutto il mondo ha visto il viso di Donnarumma – ha detto Goncalo Ramos – Non riesco a capire come sia possibile che non sia stato estratto il cartellino rosso. L’arbitro ha un solo lavoro da fare, che è quello di proteggere noi giocatori. E non sono io a dirlo, ma ce lo hanno detto all’inizio di questa stagione. L’arbitro non ha protetto Donnarumma”. Sulla stessa linea anche le parole del veterano Marqhinhos: “Non so se l’arbitro nella circostanza fosse mal posizionato, ma in quel caso è il Var che deve intervenire. In una situazione del genere non dare il cartellino rosso è un po’ assurdo”.

Il video dell’incontro dopo la gara tra Singo e Donnarumma

Probabilmente nel tentativo di distendere gli animi, il Psg ha pubblicato stamattina un video sui suoi canali social nel quale è mostrato l’incontro dopo la partita tra Singo e Donnarumma: il giocatore del Monaco sembra chiedere scusa, Gigio risponde con un sorriso e un abbraccio volti a cancellare ogni tipo di polemica. Gli scontri, anche quelli violenti, fanno parte del gioco: poi, ovviamente, sarebbe compito del direttore di gara punire chi eccede, anche in maniera involontaria.