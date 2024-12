Donnarumma, il volto tumefatto e la reazione dei tifosi del Milan. Polemiche per il mancato rosso a Singo

Stavolta i supporter rossoneri, solitamente iper-critici con il loro ex, si lasciano andare a messaggi di solidarietà sul web. In tanti chiedono la sospensione dell’arbitro Letexier

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Pochi minuti dopo il violento impatto con i tacchetti di Singo le immagini di Gigio Donnarumma erano già sul web: dopo le tante critiche del passato, i tifosi del Milan stavolta si schierano con l’ex rossonero, manifestando la loro solidarietà. E sui social monta la polemica per il mancato cartellino rosso al giocatore del Monaco.

Donnarumma, il violento scontro con Singo

Un impatto violento, il grande spavento, il viso imbrattato di sangue per le ferite, visibilmente profonde. Lo scontro tra Wilfried Singo e Gigio Donnarumma ha fatto il giro del web nei minuti immediatamente successivi allo scontro tra i due giocatori, avvenuto al 18’ della partita tra il Monaco – squadra in cui gioca l’ex terzino del Torino – e il Psg, il team del portiere della Nazionale.

Solitamente discusso dai tifosi italiani, soprattutto da quelli del Milan, stavolta Donnarumma ha incassato la totale solidarietà degli utenti dei social network.

Milan, dai tifosi solidarietà a Donnarumma

Tanti i tifosi del Milan che hanno augurato a Donnarumma di rimettersi al più presto dopo il violento scontro con Singo. “Gigio sei vivo per miracolo, riprenditi presto”, scrive Antonio su Facebook commentando una delle immagini dell’infortunio del portiere. “Spero per lui che non gli rimangano cicatrici, ma la vedo dura…”, aggiunge Simone. “Forza Gigio, le scelte del passato non contano ora: riprenditi!”, gli augura Marco. “Mi dispiace tanto Gigio”, commenta Maurizio. “Grande Gigio, tranquillo che tornerai il numero uno indiscusso”, scrive AeB.

Infortunio Donnarumma, polemiche per il mancato rosso a Singo

Ancora più numerosi dei messaggi di solidarietà per Donnarumma sono i commenti increduli per la scelta dell’arbitro Letexier – internazionale che ha diretto la finale degli ultimi Europei tra Spagna e Inghilterra – di non ammonire neanche Singo. Una scelta che l’assistente al Var non ha messo in discussione. L’ex Toro, inoltre, aveva già ricevuto un cartellino giallo nei primi minuti della gara e dunque per la scarpata a Donnarumma avrebbe rimediato la seconda ammonizione.

“Spero che la federazione francese sospenda questo arbitro per sei mesi, il rosso devono darlo a lui e al Var”, scrive Emanuele. “Non bastava il rosso, ci volevano i domiciliari”, scrive Luigi. “Fallo involontario? Inutile fare queste valutazioni, questa è una scarpata da espulsione”, aggiunge Antonio. “Questo è tentato omicidio!”, sbotta Angelo. “La terna arbitrale e il Var vanno sospesa per mesi”, la richiesta di Vincenzo.