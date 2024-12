Donnarumma choc, Luis Enrique dribbla la polemica sul mancato rosso. Singo si scusa: “Ma non era volontario”

L'infortunio choc di Donnarumma, vittima di una scarpata durante il big match tra Monaco e Psg, ha fatto il giro del mondo. Il gesto di Singo e la reazione di Luis Enrique

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’infortunio choc subito da Donnarumma nel corso del big match tra Monaco e Paris Saint-Germain ha fatto immediatamente il giro del mondo. Intanto arrivano le scuse dell’ex Torino Singo, autore dell’intervento killer, mentre Luis Enrique non ha polemizzato per la mancata espulsione del calciatore biancorosso.

Donnarumma, che paura: continua il momento no di Gigio

No, non è affatto un momento semplice per Donnarumma. Il terribile infortunio di cui è stato vittima al 18′ dello scontro per la vetta col Monaco è solo la punta dell’iceberg di un periodaccio che dura da settimane per il capitano della Nazionale. Per diverse partite, infatti, Luis Enrique ha affidato la porta del PSG al russo Safonov, perché ritenuto più abile con i piedi. La mossa, però, si è rivelata infelice e il tecnico catalano è tornato sui suoi passi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma intanto sono diventati sempre più insistenti i rumor di mercato che danno Gigio lontano dalla Torre Eiffel. E nella precedente sfida di Ligue 1 vinta 3-1 con l’Olympique Lione l’estremo difensore di Castellammare di Stabia aveva dimostrato di avere i nervi a fior di pelle reagendo in maniera stizzita alla provocazione dell’attaccante georgiano Mikautadze.

Arrivano le scuse di Singo dopo l’intervento di killer

Lo scontro è stato violentissimo. Singo ha colpito in pieno volto Donnarumma con il piede destro, stampandogli i tacchetti in faccia. La gara si è fermata per diversi minuti: l’ex Milan ha riportato un brutto taglio tra lo zigomo e la parte bassa della guancia, rimarginato con dieci punti di sutura. Il suo 2024 è finito in anticipo e nel peggiore dei modi, come certificato anche dal comunicato del PSG che riferisce di “trauma facciale con ferite multiple”.

Poco dopo il match sono arrivate le parole di Singo via social: “Chiedo scusa a Donnarumma – ha scritto su Instagram l’ex terzino del Torino -. Il mio intervento non è stato ovviamente volontario, ma ho potuto constatare che aveva una ferita significativa al viso. Ti auguro una buona guarigione”.

Singo neanche ammonito, Luis Enrique dribbla la polemica

Singo era stato ammonito appena quattro minuti e si è sollevato un polverone per la sua mancata espulsione in seguito alla scarpata che ha messo ko Donnarumma. “Non so se l’arbitro era nel posto sbagliato, ma bisognava chiamare il Var, dobbiamo proteggere i giocatori – ha dichiarato il capitano del PSG Marquinhos -. Una situazione come questa era da rosso”.

L’arbitro Letexier ha invece valutato la dinamica dell’intervento come uno scontro fortuito di gioco. Chi ha preferito dribblare le polemiche è stato Luis Enrique: “Queste sono azioni brutte e difficili da vedere. Non c’era alcuna intenzione di far male all’avversario – ha spiegato l’allenatore dei campioni di Francia -. Non critico mai l’arbitraggio perché il calcio è uno sport di contatto”.