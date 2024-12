Donnarumma a Napoli per curare i denti dopo l'intervento killer con Singo: ecco come sta

Il portiere della Nazionale ha trascorso le feste natalizie in Italia: continua la sua riabilitazione mentre si infittiscono le voci sul suo futuro

Sta meglio ma non sta ancora benissimo Gigio Donnarumma dopo l’intervento killer dell’ex Toro Singo nella gara col Monaco il 18 dicembre scorso, quando furono necessari 10 punti di sutura per la ferita provocata dai tacchetti del giocatore sul volto tumefatto del portiere. Rischiò davvero grosso il n.1 del Psg e della Nazionale che dovrà aspettare però ancora qualche settimana prima di tornare in campo.

Vacanze in Italia

Prima di Natale Donnarumma ha iniziato a lavorare in palestra ma le ferite sono ancora profonde e sarà necessario ancora un po’ di tempo per riprendere gli allenamenti regolarmente. Per Natale il portiere, assieme alla compagna Andrea Elefante e alla bimba piccola, hanno preso un jet privato e sono venuti a passare le feste in Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma dal dentista

Gigio ne ha approfittato anche per curarsi i denti, che avevano subito danni dopo il terribile scontro di gioco. Dalla sua Castellammare di Stabia si è recato a Napoli, in un noto studio dentistico, per eliminare gli inestetismi causati dall’intervento di Singo. Tutto ok per Donnarumma con tanto di foto postata su Instagram da lui e dalla dottoressa che l’ha curato e che ha scritto sui social: “E’ stato un piacere conoscere il bravissimo Super portiere della Nazionale Italiana e del PSG e prendermi cura del suo sorriso rendendolo ancora più bello…”.

Il futuro di Donnarumma

Entro gennaio Donnarumma dovrebbe tornare a disposizione di Luis Enrique ma bisognerà vedere se troverà anche il posto da titolare: le belle prestazioni di Safonov, il suo vice, stanno mettendo in difficoltà il tecnico spagnolo. Comunque vada fino a giugno l’idea di Donnarumma sarebbe però quella di cambiare aria. Il rinnovo stenta a decollare e la concorrenza non lo lascia sereno. Su di lui c’è l’interesse di Inter, Juventus e Napoli ma l’ostacolo dell’ingaggio appare ancora insormontabile.