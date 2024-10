PSG, Donnarumma ora è un caso: Luis Enrique litiga con un giornalista e lo difende ma spunta il nome di Safonov

La prestazione di Gigio Donnarumma contro l’Arsenal è finita nel mirino della critica, Luis Enrique lo difende davanti alla stampa ma spunta il nome di Safonov come suo sostituto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gigio Donnarumma sempre più nel mirino della critica. Per il portiere della nazionale italiana non sembra essere un momento positivo, la prestazione contro l’Arsenal ha fatto suonare più di un campanello d’allarme e in Francia c’è chi spinge per vederlo in panchina nelle prossime uscite del PSG.

Donnarumma: la notte da incubo contro l’Arsenal

Il cammino di Donnarumma con la maglia del PSG continua a essere irto di ostacoli, il portiere italiano ha dovuto superare più di una diffidenza dal suo arrivo nella capitale francese. Ma sfide e critiche non fanno ancora parte del suo passato come dimostra la partita contro l’Arsenal in Champions League. L’ex numero 1 del mondo non è sembrato al massimo della sua condizione nel corso del match perso dai francesi all’Emirates Stadium: i due gol segnati dalla formazione di Arteta hanno visto il portiere della nazionale di Luciano Spalletti decisamente in difficoltà prima con un’uscita a vuoto e poi con una conclusione da calcio di punizione in cui è sembrato poco reattivo.

La difesa di Luis Enrique

Prima della sfida con il Nizza, Luis Enrique si erge a estremo difensore proprio di Donnarumma. Nel corso della conferenza stampa di rito, il tecnico spagnolo ha risposto in maniera in maniera piuttosto veemente al giornalista che gli ha chiesto conto delle performance del portiere: “Quelli contro l’Arsenal non sono errori di Donnarumma, avremmo dovuti risolverli collettivamente. Lasciate in pace Donnarumma, se proprio devi puntare il dito contro qualcuno – ha detto il tecnico – allora puntalo verso di me. Sono io il responsabile. Gli errori di Londra sono di tutta la squadra, capisco che nel calcio c’è sempre voglia di parlare di un eroe o di un colpevole ma noi vediamo le cose in maniera diversa”.

L’Equipe lancia la candidatura Safonov

Nonostante la difesa di Luis Enrique, che qualcuno considera “d’ufficio”, l’Equipe continua a sostenere che Donnarumma potrebbe anche finire in panchina nelle prossime uscita. Dopo la prova con l’Arsenal secondo una grossa porzione dei media e dei tifosi del PSG, Donnarumma dovrebbe lasciare posto al suo coetaneo Matvey Safonov. Il 25enne portiere russo era considerato come uno dei migliori prospetti della sua generazioni, di fatto ha sempre vestito la maglia del Krasnodar prima del trasferimento a Parigi nel corso della scorsa estate. La sua candidatura sembra sempre più forte e il match contro il Nizza di domani potrebbe rappresentare un importante esame per Donnarumma e per mettere al sicuro la titolarità.