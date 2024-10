Champions League: Donnarumma da incubo, l’Arsenal ringrazia. Adeyemi, notte folle: tre gol e un infortunio

Serata da dimenticare per il portiere italiano del PSG insicuro in occasione di due gol dell’Arsenal. A Borussia, Adeyemi prima dà spettacolo con tre gol poi esce per infortunio

Una serata dimenticare per il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma. L’ex numero 1 del Milan non è stato esente da colpe nella sconfitta del suo PSG sul campo dell’Arsenal. Nel primo tempo le due reti che decidono il match e in entrambi i casi, il portiere non è sembrato incolpevole.

Donnnarumma: partita da incubo

Uno dei match più interessanti della nottata di Champions League è senza dubbio quello che si gioca a Londra tra Arsenal e PSG. Primo tempo di grande equilibrio quello che va in scena all’Emirates ma a sbloccare il match ci pensano i padroni di casa con il cross dalla sinistra: Gigio Donnarumma esce in ritardo e Havertz lo beffa. Al 35’ arriva anche la rete del raddoppio per l’Arsenal: calcio di punizione dalla fascia destra con Saka che mette dentro una palla velonosa su cui si avventano in tanti ma nessuno la tocca e anche stavolta il portiere della nazionale non sembra il massimo della reattività permettendo all’Arsenal di andare su un rassicurante doppio vantaggio.

Dortmund: Adeyemi tripletta poi l’infortunio

Una partita dal pronostico chiuso quella tra Borussia Dortmund e Celtic con la formazione tedesca che passa dopo 7 minuti con il rigore di Emre Can, proprio l’ex Juve sbaglia in area e di fatto concede il pareggio a Maeda. Ma poi comincia lo show personale di Karim Adeyemi che all’11’ riporta i suoi in avanti aiutato anche da una deviazione di un avversario, poi segna ancora due volte con due gol fantastici. E alla fine del primo tempo il tabellone recita 5-1 per il Borussia. Nel secondo tempo però arriva la doccia fredda con l’attaccante tedesco che rimane a terra dopo uno scontro di gioco ed è costretto a lasciare il campo al 48’. Match chiuso con i tedeschi che nella ripresa vanno ancora a segno altre due volte.

