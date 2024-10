(23) EMRE CAN (C)

Gol! Borussia Dortmund 1, Celtic 0. Emre Can (Borussia Dortmund) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Emre Can 21:07

Rigore per Borussia Dortmund. Jamie Gittens e'stato atterrato in area di rigore.21:05

Rigore concesso da Kasper Schmeichel (Celtic) per un fallo in area.21:05

Gara momentaneamente sospesa, Emre Can (Borussia Dortmund) per infortunio.21:01

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Celtic sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Borussia Dortmund-Celtic di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.

Borussia Dortmund-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

