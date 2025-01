Valentino Rossi vota Ducati per il Mondiale 2025: "Bagnaia è carico". E promuove Donnarumma all'Inter

Valentino Rossi, a margine della 100 km dei Campioni organizzata nel suo Ranch, guarda alla stagione 2025 della MotoGP e lancia Ducati per il titolo. Ma commenta anche le voci di mercato su Donnarumma all'Inter

In quel del suo Ranch a Tavullia Valentino Rossi ha ospitato la decima edizione della 100 km dei Campioni, una due giorni di gare a coppie che hanno visto trionfare Diogo Moreira e Thomas Chareyre, spodestando così il padrone di casa e suo fratello Luca Marini (campioni 2024).

Si chiude la 100 km dei Campioni con la vittoria di una coppia outsider

L’evento quindi si è chiuso per la prima volta nella sua storia con un duo di outsider a conquistare l’ambito premio (dei prosciutti locali), formato dal sei volte campione iridato Supermotard (Chareyre) e il pilota brasiliano di Moto2 (Moreira).

A margine della 100 km, Rossi ha parlato della manifestazione a Sky Sport (“Si tratta di una gara di durata da cento chilometri e da affrontare in coppia ciascuno con la proprio moto, facendo cinque giri; poi sosta ai box, cambio del transponder e quindi staffetta con l’altro pilota che fa altri cinque giri per un totale di cinquanta”), ma ha anche risposto a delle domande relative – ovviamente – alla MotoGP, e anche alla sua Inter sconfinando nel calcio.

Rossi è sicuro: “Ducati favorita per il 2025, Pecco vuole rivalsa”

Secondo il pluricampione del mondo, i favoriti per il titolo sono i Ducati, ovviamente il team ufficiale. “Pecco [anche lui in competizione nella 100 km, in coppia con Marco Bezzecchi, ndr] è davvero carico perché vuole riscattare la sconfitta dello scorso anno. Spero possa dare quel 5% in più”.

Dopo una veloce digressione sulla paternità bis (“Avere due bambine è un bel circo, c’è da organizzarsi però è bello”), Rossi ha poi commentato le voci di mercato che vorrebbero Gianluigi Donnarumma di ritorno in Italia, nella nostra Serie A. E nella sponda opposta a quella del suo ex Milan, ovvero all’Inter, squadra del cuore del pilota di Tavullia.

Rossi approva Donnarumma all’Inter

Il quale ha concesso il suo nulla osta all’eventuale trasferimento. “Donnarumma è un portiere fortissimo, italiano, giovane. Quindi bene. Sì, do l’ok“. Per ora comunque si tratta di una suggestione, rilanciata dalla stessa Sky che però ha parlato di un interesse concreto da parte dell’Inter sull’estremo difensore del PSG per le prossime sessioni di mercato. Per la cronaca, Donnarumma ha in essere un contratto con il club francese sino al giugno 2026. Stessa scadenza, tra l’altro, per l’attuale titolare tra i pali nerazzurri, ovvero Yann Sommer.