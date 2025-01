Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori bis: da Vasco a Masolin, il benvenuto a Gabriella

La coppia formata da Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello concede il bis e allarga la famiglia con una nuova arrivata. È nata Gabriella, accolta da tanti messaggi di auguri sul web da parte di personaggi del motorsport e dello spettacolo

La coppia formata da Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello concede il bis e allarga la famiglia con una nuova arrivata. È venuta al mondo oggi, 4 gennaio 2025, Gabriella, con il lieto evento ufficializzato via social dai due genitori ricevendo gli auguri da parte di tantissimi, che fossero semplici utenti e commentatori o personaggi di primo piano dal mondo del motorsport e dello spettacolo.

Gabriella Rossi Novello, la secondogenita di Valentino

La secondogenita della scuderia Rossi-Novello allieterà una famiglia dove è già presente Giulietta, nata il 4 marzo 2022. E chissà se anche Gabriella acquisirà la passione per i motori alla pari della sorellina, che ha già avuto modo di provare una minimoto (ovviamente ben seguita dal padre) a 16 mesi.

Il già pluridecorato della MotoGP e la modella ed ex ombrellina si sono conosciuti durante una gara a Monza nel 2017. Per entrambe le figlie l’annuncio della gravidanza venne dato via social, seguendo lo stesso metodo: un siparietto con Rossi col camice da dottore (non poteva essere altrimenti) che in entrambi i casi auscultava il pancione della compagna. La seconda volta con Giulietta a mo’ di assistente alla visita improvvisata.

La nascita di Gabriella e il riferimento a Vasco Rossi

Oggi lo svelamento della nascita, con entrambi i genitori dall’aspetto più radioso che mai. E ovviamente non sono mancati come abbiamo accennato diversi messaggi di congratulazioni. A partire da Vasco Rossi, che commentando il post del lieto evento su Instagram ha scritto “Benvenuta Gabriella” (segue emoticon del cuore). E non a caso, come colonna sonora dell’immagine social i genitori hanno messo Gabri del Blasco nazionale, quinta traccia da uno dei migliori suoi album, ovvero Gli Spari Sopra del 1993. Canzone che, per la cronaca, Rossi (Vasco ovviamente) dedicò a Gabriella Sturani, sua ex compagna scomparsa a marzo del 2024 e madre di Lorenzo, che l’artista di Zocca riconobbe nel 2003.

I tanti messaggi di auguri, da Cesare Cremonini a Bagnaia

Tornando al post della nascita della nuova figlia della coppia Rossi-Novello, campeggiano anche gli auguri da parte di un altro artista quale è Cesare Cremonini (che digita una raffica di cuori); e ancora si sono felicitati Federica Masolin (“Auguriiii”), Mauro Sanchin (“Congratulazioni”), il fratello di Valentino Luca Marini, anch’egli recentemente padre, Marica Pellegrinelli, Luca Argentero, Lorenzo Jovanotti e ovviamente altre personalità dal mondo del motorsport e della MotoGP.

Gli auguri sono arrivati infatti da Pecco Bagnaia (“Congrats”), da Antonio Fuoco (“Congratulazioni”), da Antonio Giovinazzi (“Auguri!”) e dal profilo ufficiale della MotoGP, che ha scritto: “Congratulazioni a tutta la famiglia! Non vediamo l’ora di accoglierla nel paddock“.

Rossi e il decennale della 100 km dei Campioni

Intanto Valentino Rossi aprirà il 2025 dopo questa lieta notizia con la decima edizione della 100 km dei Campioni presso il ranch di Tavullia. Si tratta della gara su due ruote che vedrà la partecipazione di 43 piloti dalla MotoGP (da Bagnaia a Marini, passando per altri piloti del vivaio della VR46 come Bezzecchi o Morbidelli e protagonisti del Motomondiale come Pedro Acosta) e dalle altre classi, oltre le varie competizioni su pista come la Superbike e fuori pista, come il plurivincitore della Tourist Trophy Michael Dunlop.