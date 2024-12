Motogp, a Bagnaia non è ancora passata la rabbia: ecco perché ho perso il Mondiale

Pecco si confessa su youtube dall'amico Migno prima di un viaggio per dimenticare le delusioni e recuperare il viaggio di nozze non fatto a luglio

Natale in Polinesia per Pecco Bagnaia che si sta rilassando dopo una stagione sofferta e un secondo posto dal retrogusto un po’ amaro. Una maniera per recuperare il viaggio di nozze non fatto a luglio e che vedrà come prossime tappe anche Giappone e Los Angeles. Con la neo moglie Domizia Castagnini si sono conosciuti da ragazzini e ora hanno coronato un lungo sogno d’amore. Prima di partire l’ex campione del mondo di Motogop si è divertito a chiacchierare con l’amico Andrea Migno sul canale YouTube Mig Babol.

Il titolo mancato

Bagnaia sa dove ha perso il titolo quest’anno: “Ci abbiamo messo quattro gare per capire in pieno la moto, da Jerez in poi abbiamo individuato il vero potenziale. Se guardi alla domenica, a parte le volte che mi sono steso o mi hanno steso, ero sempre fra i primi tre, a parte Austin dove ero quinto. Senza le Sprint sarebbe stata una stagione eccellente, tipo alla Marquez nel 2019. Peccato aver buttato via la possibilità di vincere un altro Mondiale per via di errori o sfortuna. Mi dà fastidio non aver vinto, io e la mia squadra ce lo meritavamo, però abbiamo fatto degli errori di troppo”.

Cosa accadrà nel 2025

Pecco si proietta sul prossimo Mondiale: “Io e Marc finiremo spesso davanti, però con l’Aprilia che ha due piloti freschi che hanno molta voglia. E KTM con Acosta e Binder andranno veloce, con Vinales e Bastianini che cercheranno di trovare la quadra. Anche Yamaha sta facendo dei passi in avanti”.

Il rapporto con Bastianini

La stagione MotoGP 2024 è stata l’ultima in cui ha condiviso il box con Enea Bastianini, dal prossimo anno si ritroveranno ad affrontarsi con marchi diversi: “Con Enea e con tanti piloti che sono nel Mondiale adesso ci conosciamo da tanto tempo. Enea è sempre stato un mio rivale in quasi tutte le categorie e ho sempre avuto un buon rapporto. In questi ultimi due anni la nostra amicizia è cresciuta, l’ho sempre stimato. Quando è in forma è quasi imbattibile, riesce a gestire bene le gomme, frena forte, fa tutto bene, in battaglia è molto forte. C’è da imparare da un pilota così. Ricordo nel 2008 ci siamo giocati la vittoria nelle Minimoto“.