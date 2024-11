MotoGP, Bagnaia incontra Papa Francesco: tutta l'emozione di Pecco e Domizia Castagnini, la battuta del Pontefice

Giornata di test a Barcellona in vista della prossima stagione della MotoGP: tutti contenti in casa Ducati con Bagnaia e Marquez che si scambiano consigli e ora l’Aprilia spera con Martin

Non è quel titolo mondiale che Jorge Martin quest’anno gli ha portato via. Francesco Bagnaia però si è consolato a suo modo avendo incontrato nelle scorse ore Papa Francesco. Pecco insieme alla moglie Domizia Castagnini hanno avuto la grande opportunità di essere ricevuti dal sommo pontefice in udienza privata in Vaticano all’interno delle celebrazioni per il 120° anniversario della Federazione Internazionale di Motociclismo.

Bagnaia dal Papa dopo il Mondiale perso con Martin

Solo dieci punti. Questo il divario che ha impedito a Francesco Bagnaia di conquistare il terzo mondiale di fila in MotoGP. Andato poi a Jorge Martin capace di capitalizzare al meglio una stagione che ha visto Pecco vincere tanto (11 gp), ma cadere troppo lasciando così punti per strada preda dello spagnolo sicuramente meno vincente ma più regolare.

Bagnaia dopo i test a Barcellona della scorsa settimana, subito dopo la fine del Mondiale, i primi sulla GP25, si è concesso il meritato relax in compagnia della moglie Domizia Castagnini. Ed insieme hanno potuto vivere questa grande esperienza personale e spirituale venendo ricevuti da Papa Francesco all’interno della Sala dei Papi del Palazzo Apostolico, insieme al Presidente CONI Giovanni Malagò, il Presidente FIM Jorge Viegas, il Presidente FMI Giovanni Copioli e altri rappresentanti di entrambe le Federazioni.

Il messaggio di Papa Francesco, la battuta sulla “sua” moto vecchia

Nel suo saluto il Pontefice ha evidenziato in particolare il ruolo sociale del motociclismo ringraziando la Federazione Internazionale e la Federazione Italiana: “La diffusione dell’educazione stradale – prevista anche dai vostri Statuti attraverso l’organizzazione di corsi da svolgere nelle scuole – vi rende merito. In questo modo, avete la possibilità di far riflettere i ragazzi, che ammirano i campioni delle “moto” ma spesso sono incoscienti dei pericoli” ha evidenziato Sua Santità, che ha poi proseguito: “Per questo il tempo dedicato alle iniziative didattiche in tal senso è un investimento a favore della vita. Grazie per quello che fate per aiutare ed educare in questa linea!”.

In conclusione Papa Francesco ha scherzato: “Anche voi, per favore, pregate per me, che ho bisogno di preghiere. Perché? Perché il mio lavoro è molto accelerato e la mia moto è invecchiata e non funziona bene”.

L’emozione di Pecco Bagnaia nel post social

Pecco Bagnaia ha voluto lasciare a un post su Instagram il suo stato d’animo: “Un momento di grande onore ed emozione essere ricevuti da Sua Santità Papa Francesco”. Postando le foto di lui e sua moglie Domizia Castagnini al cospetto del Papa.

Al sito della Federazione Motociclistica Italiana FMI, Pecco poi ha rilasciato una dichiarazione più ampia: “E’ stato un grande onore essere ricevuto dal Santo Padre, un’occasione unica che porterò sempre dentro di me. Sono stato profondamente colpito dal suo carisma e dalle sue parole, con le quali ha messo in evidenza la sua attenzione verso i giovani e giovanissimi. Insieme alla Federazione Motociclistica Italiana e alla Federazione Internazionale di Motociclismo abbiamo condiviso un momento che mi ha segnato come uomo e come sportivo”.