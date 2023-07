Valentino Rossi, la figlia Giulietta (16 mesi) sfreccia in mini-bike: video

Valentino Rossi posta su Instagram il video della figlia Giulietta, di appena 16 mesi, a bordo di una fiammante mini-bike elettrica: buon sangue non mente.

Di cognome fa Rossi e sfreccia a bordo della sua moto. Dov’è la notizia, direte voi? È nel fatto che al timone di una fiammante mini-bike elettrica non c’è Valentino, ma la figlia Giulietta. Che evidentemente ha preso il talento del papà, visto che sembra perfettamente a suo agio tra le curve e i rettilinei del giardino di casa. E papà Vale la filma compiaciuto, in un video che in un giorno ha già fatto registrare oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni su Instagram e viaggia veloce – è proprio il caso di dirlo – verso i quattro.

Valentino Rossi, il video: “Non penso che Giulietta farà la ballerina”

Ecco il video postato da Valentino Rossi su Instagram: la figlia Giulietta, appena 16 mesi, sembra già una futura campionessa. “Non penso che Giulietta farà la ballerina”, scrive il nove volte campione del mondo, che nel video accompagna la bimba nel suo tour in giro per casa. Curve prese alla perfezione e incoraggianti accelerazioni nei tratti sul dritto: Giulietta Rossi è la vincitrice assoluta.

Giulietta Rossi sfreccia in mini-bike: il commento di Loris Capirossi

Tra i primi a commentare – del resto, anche lui era velocissimo – c’è un grande amico del Dottore, Loris Capirossi. “Dai Vale, meglio che faccia la ballerina”, il commento simpatico dell’ex pilota, attuale direttore gara della MotoGP per conto della Dorna. Ma sono in tanti a commentare, tutti compiaciuti dalle evoluzioni della piccola Giulietta. E c’è chi fa notare che probabilmente la mamma, Francesca Sofia Novello, non doveva essere in casa: in questo modo papà e figlia sono stati liberi di “scatenarsi”.

Il cuoricino di Flavia Pennetta e le faccine di Luca Marini: tutti pazzi per Giulietta

Non solo Capirex, però. Tantissimi i commenti “vip”, dalle faccine divertite di Marco Bezzecchi a quelle innamorate di zio Luca Marini. Ma non solo. C’è spazio per il cuoricino di Flavia Pennetta, altra storica amica di Vale, e per le faccine divertite di un’altra icona dello sport italiano, Tania Cagnotto. Insomma, Giulietta sfreccia veloce verso il salotto di casa e fa breccia nei cuori di sportivi e appassionati. È nata una stella e ha già un cognome da campionessa.