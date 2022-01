Rossi racconta luci e ombre: dalla figlia all'incubo del fisco

20-01-2022 17:29

In un’intervista a Graham Bersinger, Valentino Rossi ha voluto parlare di se stesso fuori dal contesto della MotoGP, partendo dalla fidanzata Francesca Sofia Novello: “Quando l’ho incontrata non ero pronto per qualcosa di serio. Era un po’ troppo presto. Avevo bisogno circa di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra storia seria. L’ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po’. Poi è arrivato il momento in cui mi ha dato l’ultimatum e allora ero pronto”.

Rossi e l’annuncio della figlia

Poco tempo fa la grande notizia: Valentino Rossi diventerà papà di una splendida bambina. Il Dottore ricorda bene l’annuncio della fidanzata: “Mi disse piangendo: “Sono incinta”. È stato uno shock, ma in senso positivo. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi. L’abbiamo detta prima alle mamme, poi ai papà e abbiamo fatto le visite. Una bambina è libera di decidere ciò che vuole diventare. Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma avremo solo una possibilità. Non vorremo avere più di due figli. Intanto vediamo come va questa prima volta”.

Valentino Rossi e l’incubo del fisco

Dalle luci alle ombre. Nel corso dell’intervista, Rossi ha ricordato anche il momento più brutto della sua vita fuori dalla pista, ovvero quando ha avuto problemi col fisco: “Mi sono trovato in una brutta situazione, perché avevo commesso degli errori. Vivevo a Londra, che è un posto fantastico, ma non mi sentivo a casa. Da due anni ero intenzionato a tornare in Italia, ma ormai ero intrappolato nel sistema, ero fregato. Le responsabilità di questo grosso pasticcio? Il mio vecchio manager e le persone che lavoravano per me hanno creato una ragnatela e io lì dentro non potevo muovermi”.

Rossi ha ancora chiaro in mente quando tutto è inziato: “Un giorno sono tornato a casa e ho visto molti giornalisti con le telecamere. Era chiaro che c’era qualcosa di brutto. Poi mi è arrivata la notizia. La stampa mi ha fatto soffrire perché mi ha distrutto dicendo qualcosa che non era vero. Leggevo cifre esagerate, come 163 milioni di dollari. Ma io non ho mai avuto quella somma di denaro (ride ndr). Sono andato dritto al punto con tutta la mia vecchia organizzazione che mi aveva causato tutti questi problemi. Alla fine ho pagato e da lì è iniziata una nuova vita per me”.

Fisco, la lezione che Rossi ha appreso

Una brutta esperienza, ma comunque Rossi è riuscito a imparare qualcosa: “Ho capito che, quando si lavora, l’amicizia è una cosa e il lavoro è un’altra. Quando si attraversa un periodo così difficile, se si sopravvive, si diventa più forti. Dopo questo episodio ho imparato a seguire il mio istinto e, il più delle volte, nel modo giusto”.

