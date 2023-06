Valentino Rossi, favolosa prima vittoria in GT3 con la BMW alla Road to Le Mans

Il campione di Tavullia vince Gara - 2 della Le Mans Cup assieme al big Jérome Policand: la Ferrari sconta la penalizzazione a Kei Cozzolino.

09-06-2023 15:38

Che altro potremmo aggiungere a quel che è stato già scritto (e detto) su Valentino Rossi? Solo superlativi per chi, come lui, non fa che aggiungere meriti alla sua carriera.

Gara – 2 della Le Mans Cup passa alla storia: è infatti la prima vittoria di Rossi alla guida di una GT3, sul circuito de la Sarthe per la ‘Road to Le Mans’, evento di supporto alla 24h del FIA WEC.

Valentino Rossi inarrestabile: sua la Road to Le Mans

Rossi corre da tempo, da quando ancora era un pilota di primissima fascia in MotoGP, ma un risultato così mancava. Prezioso in merito il contributo dell’esperto pilota transalpino Jérome Policand, capo del team Mercedes Akkodis-ASP (rivale nel GT World Challenge Europe) e per l’occasione pilota del Team WRT con la BMW.

Con Rossi il ‘feeling’ è scattato da subito, con la seconda piazza conquistata in Qualifica – 1 e soprattutto la Pole Position di Qualifica – 2 che avevano lasciato pregustare quel che è poi emerso. E ha consentito di centrare un obiettivo alla portata di Valentino, ma non certo banale.

What a move from @ValeYellow46 🤩 He’s taking 2nd place in the GT3 category! Watch LIVE here: https://t.co/BfE4gQ0Ea9 pic.twitter.com/U0JA3AJxw7 — Le Mans Cup (@LeMansCup) June 9, 2023

La gara

Valentino Rossi ha preso il comando dopo poche curve in Gara – 1, ma il contatto tre le LMP3 ha costretto il pesarese a una traiettoria allargata nella prima chicane del rettilineo, venendo inghiottito dal gruppo: dopo la Safety Car, l’ex pilota Yamaha è risalito fino alla seconda piazza, poi Policand è stato centrato da un avversario, tagliando così il traguardo 43mo (13mo della categoria).

In Gara – 2 Policand ha cercato di non essere coinvolto nelle scaramucce, con Valentino Rossi che ha ritrovato la top – 5 dopo la sosta in regime di Safety Car; il sorpasso sulla Porsche di Fjordbach vale la seconda piazza durante l’ultima tornata.

Una posizione che si tramuta in prima dopo la penalizzazione che ha sanzionato la Ferrari di AF Corse #51 per una infrazione commessa da Kei Cozzolino (in squadra cone Koizumi Hiroshi).

Verso la 24 ore di Le Mans

Il Dottore procede a passi sempre più spediti verso la ’24 Ore di Le Mans’, evento cult tra gli appassionati, al volante del Team WRT: sarebbe così 46mo pilota proveniente dal motociclismo moto in gara su un’auto.

