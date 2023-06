24 Ore di Le Mans: tornano le Ferrari, dove vederla

Le grandi favorite sono le dominatrici del Mondiale Wec 2023, ossia le Toyota, le Rosse provano a inserirsi

06-06-2023 11:37

E’ la settimana della gara delle gare, ovvero la 24 Ore di Le Mans, quarto appuntamento del Fia Wec 2023. Sono 16 le vetture Hypercar che proveranno a scrivere la storia visto che questa è l’edizione del centenario della più celebre gara endurance. Scatteranno dal via anche le due Ferrari 499P, che non erano iscritte da 50 anni alla corsa francese. Grandi favorite sono però le Toyota, che nei tre precedenti appuntamenti non hanno lasciato nulla ai rivali e che vincono ininterrottamente a Le Mans dal 2018.

La 24 Ore di Le Mans partirà alle 15 di sabato 10 giugno per concludersi alla stessa ora del giorno dopo. Il week end sarà visibile interamente su Discovery+ ed Eurosport: prove libere, qualifiche e gara, con commento in italiano di Nicola Villani. Ci saranno 16 onboard camera sulle vetture; per tutta la durata delle qualifiche e della gara, 7 feed dedicati a timing/classifiche di classe.

Questi gli orari con copertura su Discovery+ ed Eurosport: oggi dalle 13:45 prove libere, dalle 18:45 qualifiche, dalle 21:45 prove libere 2. giovedì 8 giugno dalle 14:45 prove libere 3, dalle 18:20 Le Mans Cup – Gara 1, dalle 19:45 Hyperpole, dalle 21:45 prove libere 4. Venerdì 9 giugno, alle 11:15 Le Mans Cup – Gara 2. Sabato 10 giugno, ore 11:45 warm-up; dalle 15 la gara. Sabato 10 dalle 15:00 alle 17:30 su Eurosport 2, poi dalle 17:30 fino alle 14:30 di domenica 11 sarà su Eurosport 1. Infine, l’arrivo sarà su Eurosport 2, che mostrerà la gara dalle 14:30 alle 17:00 di domenica 11.

Dicevamo prima delle Toyota, che sono le grandi favorite di Le Mans. L’unico dubbio pare essere su chi vincerà tra Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez (macchina numero 7) e tra la numero 8 campione in carica con a bordo Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirawaka. L’unico team che, nel 2023, è salito sul podio sempre insieme alla Toyota è la Ferrari. Le numero 50 e 51 meritano dunque rispetto con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Ci potranno essere sorprese? Attenzione alla Cadillac di Lynn, Bamber e Westbrook e alle Porsche. Un occhio anche alla Peugeot, a caccia di riscatto.

Questi i punteggi che vengono assegnati a Le Mans: 50 punti ai vincitori, 36 a chi si piazza secondo, 30 al terzo, 24 al quarto, 20 al quinto, 16 al sesto, 12 al settimo, 8 all’ottavo, 4 al nono e 2 al 10° classificato.

Abbiamo scritto nel programma della Le Mans Cup. Ecco cos’è esattamente. E’ un evento di contorno, inaugurato nel 2016. Prevede due gare di 55 minuti, possono partecipare insieme vetture GT3 e LMP3, che avranno a disposizione anche due sessioni di prove libere e due di qualifiche. Ogni equipaggio sarà composto da due piloti, il cambio pilota è obbligatorio nelle due gare. Sono 58 le vetture iscritte, 20 GT3 e 38 MP3. Ci sarà anche Valentino Rossi, a bordo del Team Wrt Bmw M14, in coppia con Jerome Policand. Il Dottore sarà il secondo pilota. Tra le scuderie da battere ci sono Aston Martin Vantage. Porsche 911, Lamborghini Huracan, Audi R8, Ferrari 296, Honda Nsx e Mercedes Amg.