Road to Le Mans: Valentino Rossi sogna in grande

Terzo posto nelle qualifiche di gara-1 e pole position in gara-2 a bordo della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT

08-06-2023 17:32

Si è creato subito feeling tra Valentino Rossi e il mitico Circuit de la Sarthe (13,6 km), dove è impegnato nella Road to Le Mans (conosciuta anche come Michelin Le Mans Cup), evento di contorno che avvicina alla 24 ore di Le Mans, che quest’anno compie un secolo, in programma nel weekend. Una scelta quella del Dottore fatta per familiarizzare con il percorso e disputare il prossimo anno la gara principale ancora con la GT3.

Road to Le Mans: il format della gara

Road to Le Mans prevede due gare di 55 minuti l’una, che sono aperte ad auto GT3 e LMP3. L’equipaggio di ogni auto è composto da due piloti, che si devono dare obbligatoriamente il cambio nelle due gare. Gare alle quali si giunge dopo una sessione di prove libere e una di qualifiche.

Terzo tempo nelle qualifiche di gara-1

Nel corso della prima sessione di qualifiche, valida per l’ordine di partenza di gara-1, Valentino Rossi alla guida di una BMW M4 GT3 #46 del Team WRT (lo stesso con cui gareggia nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS) ha fatto registrare il terzo miglior tempo tra le vetture di categoria, 37esimo tempo generale su 58 vetture partecipanti. L’obiettivo minimo in gara è la conquista del podio nella propria classe.

Valentino Rossi e Jerome Policand (suo compagno d’auto, con 13 partecipazioni alla 24 Ore) hanno fatto registrare il tempo di 3:56.559. Tempo che è di 6 decimi superiore rispetto a quello fatto da Max Hesse sull’altra auto del Team WRT. Ma alle loro spalle hanno lasciato vetture più quotate come la Porsche #86 (Anders Fjordbach), la Mercedes del team Winward e la Lamborghini #63 Iron Lynx guidata da Vincent Abril. Il miglior tempo assoluto è stato di 3:46.735 ed è stato realizzato da Manuel Espirito Santo del Team Virage #58 (Ligier JS P320 – Nissan). Appuntamento con gara-1 oggi alle 18.30

E pole position in gara-2

Le buone notizie per il Dottore non finiscono qui. Il compagno di abitacolo Jerome Policand nelle qualifiche 2 ha fatto registrare un crono di 4:01.170, che gli ha permesso di ottenere la pole position nella propria categoria GT3 e la 26esima posizione assoluta. Il miglior tempo assoluto in questo caso è stato quello di Fabien Michal che ha coperto il giro in 3:50.349 a bordo del prototipo della CD Sport #2.

In gara-2, in programma domani mattina alle 11.30, Valentino Rossi e Jerome Policand cercheranno di difendere il primo posto tra le GT3 conquistato nelle qualifiche.